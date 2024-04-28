大聯盟史上第4快！「北極熊」Alonso生涯200轟出爐 僅慢於這3人
大聯盟史上第4快！紐約大都會巨砲「北極熊」Pete Alonso，在今（28）日對上聖路易紅雀的比賽中，敲出個人生涯的第200轟，總共只花費了710場比賽。這使得Pete Alonso成為大聯盟史上第4快達成200轟的球員，並僅慢於Ryan Howard、「法官」Aaron Judge和Ralph Kiner這3人。
記者林之越/綜合報導
Pete Alonso本場的第3個打席出現在5局下，紅雀投手Sonny Gray投出相當外角的四縫線速球，試圖誘變打者出棒，結果Pete Alonso硬是將球敲向右外野深處，最後形成1發兩分砲。
這發全壘打是Pete Alonso本季第8轟，同時也是生涯第200轟，成為大都會隊史第4位累積來到200轟的球員，先前達成的球員包含Darryl Strawberry、David Wright還有Mike Piazza。
更重要的是，Pete Alonso花費了710場達成這項成就，寫下大聯盟史上第4快紀錄，在他之前也有眾多傳奇球星，分別為Ralph Kiner的706場、Ryan Howard的658場，另外還有現役洋基球員Aaron Judge的671場。
Pete Alonso目前本季共出賽26場，敲出26支安打，賽季打擊率2成52，長打率5成15，且共敲出8支全壘打，高居在全聯盟第5位。
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