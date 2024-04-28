田馥甄中國解禁開唱急喊卡！盧廣仲「成員1狀況」也取消演出
2022年裴洛西訪台期間，Hebe田馥甄因為發布「吃義大利麵照片」，而被中國大陸網友視為力挺義大利裔的裴洛西、當成「台獨分子」封殺，原定在5月2日天津「泡泡島音樂與藝術節」壓軸開唱，昨（27）日主辦以「安全考量」為由喊卡活動。無獨有偶，盧廣仲早前也在4月21日取消北京音樂節活動，原因為團隊成員身體不適，兩場音樂節時間相近，不免引發外界聯想。
記者黃雅琪／台北報導
田馥甄天津「泡泡島音樂與藝術節」取消演出，她所屬經紀公司樂來樂好昨日回應：「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出。」田馥甄得知消息後也深感遺憾：「抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」未能親見女神演出，歌迷們也感到很難過。
其實在田馥甄取消演出之前，原定於5月3日在北京「草莓音樂節」演出的盧廣仲，該主辦單位也在4月21日宣布取消：「參演音樂人盧廣仲因主要製作團隊成員身體有恙，缺席本次音樂節。調整後的陣容及演出時間安排稍後另行公布。」《NOWnews今日新聞》記者聯繫盧廣仲經紀公司，截稿前尚未回應。
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