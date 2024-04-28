傅崐萁訪中軍機照擾台 王定宇批藍委：圖自己榮華反成棋子
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪中，而昨日國防部證實，解放軍又派出22架次軍機擾台，對此民進黨立委王定宇今（28）日表示，中共對台用「和戰兩手策略」，而藍委跑到中國圖自己榮華外，對台灣被壓迫一事毫無幫助，反而成中共棋子，利用台灣國會消滅民主，更痛批「半句大聲一點的話都沒有」，反而處處迎合中共，質疑這種的交流對台灣到底有何幫助？
記者陳威叡／台北報導
王定宇表示，中國對台灣進行和戰兩手策略，戰的部分包括軍機灰色地帶擾台、國際空間打壓與經貿上用不符合國際規範方式糟蹋台灣農產品，而藍委跑到中國圖自己榮華外，對台灣被中共壓迫毫無幫助，反而成中共和戰兩手的棋子，利用台灣國會，用民主方法消滅台灣民主。
王定宇也向藍委喊話，要好好思考應該怎麼樣保護自己的家園，不要讓中共有操弄的空間，如果國民黨無法內控，人民就必須民主的方式保護自己民主體制，中國利用國會作為分裂台灣平台，民主台灣最終武器還是民主。
最後王定宇也說，遺憾藍委面對中共軍事威脅、灰色地帶脅迫與經貿打壓農產品，遺憾不敢為台灣說半句話，痛批「半句大聲一點的話都沒有」反而處處迎合中共，質疑這種交流台灣到底有什麼幫助？