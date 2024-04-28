中方贈組合屋 林右昌：921時組合屋問題多「盼調查災民意願」
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國，國台辦昨天表示，願意向花蓮地震災區捐贈組合屋。對此，內政部長林右昌今（28）日直指，政府提供多元方案， 災民可以自己租房、依親都可以申請補助，也有跟旅館、民宿業者洽談安置災民，過去921大地震經驗中，組合屋興建、居住背後問題多，「希望縣府能調查災民意願，再來做考量」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁率團訪問中國，國台辦昨天表示，將向花蓮地震災區捐贈組合屋，不過卻有報導指出，有官員表示，此次花蓮地震與921地震並不相同，災區並無組合屋需求，況且政府已補貼並協調當地旅宿業者提供災民居住，國土署也有相關租金補貼，災民租屋最高月補助1.8萬元。
對此，林右昌今天出席「松山慈惠堂母娘文化系列活動」，會後接受媒體聯訪，他指出，地震發生到現在，中央都努力救災，從災民安置到重建振興，行政院都有計劃，現在也有200億以上經費，要進行災後安置、重建，民間善款也超過14億，捐給花蓮縣也有4至5億，民間善款、政府經費都充足。
林右昌提及，災民安置部分，政府提供多元方案， 包括災民可以自己租房、依親有契約都可以申請補助，也有跟旅館、民宿業者洽談，災民也可以住在旅館民宿。
林右昌強調，過去921經驗裡，組合屋興建、居住其實背後有蠻多問題，希望花蓮縣府能調查災民意願，「並不是所有災民希望住組合屋，現在調查都沒有完成，也不曉得災民實際需求」，且花蓮也有大型宗教團體，如果有組合屋需求也可以興建，台灣善心滿滿，是否有組合屋需求要視情況討論。