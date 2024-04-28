中方開放赴馬祖、20城市補發赴台證　藍委：政府應取消赴陸禁團令

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許宇甄認為，觀光署以發展觀光條例第53條「損害國家利益」為由禁止觀光旅遊業者組團赴陸觀光，這個要件目前已經不存在，原本就已經用錯法令，現在大陸方又釋出善意，觀光署應該儘早結束這場鬧劇，將損害降到最低，以利觀光旅遊業者的發展。
許宇甄指出，0403地震後，花東觀光旅遊需要有人前往才能加速復甦，加上電價上漲，物價、房租也跟著大幅上揚，導致勞工實質薪資倒退，增加觀光人數來台可以刺激經濟發展，也能帶動觀光旅遊及小商家的商機，促進個地區恢復經濟活力，大陸方面已經釋放善意訊號，觀光署若能跟進開放赴陸旅遊，兩岸在觀光旅遊互惠互利情況下，可立即帶動我國服務業的發展，進而增加就業機會，提升國人收入。
許宇甄強調，我們應正視大陸方面已經展現出的開放態度，馬習二會中習近平的話語和日前國台辦的發言，都顯示了願意對台灣重啟交流的意願，台灣如果能在此時展現出更大的善意和靈活性，不僅能提升經濟發展，也有助於緩和當前緊張的兩岸關係，建立更為和諧的互動新局。
許宇甄期盼，蔡英文政府或是即將就任的賴清德團隊，不要只停留在口頭的呼籲，應進一步實際開放與大陸的旅遊市場，這不僅符合經濟發展的需求，也是我們展現善意、增進互信的重要一步，藉此契機，重建信任，深化交流，尋求進一步對話的機會，以創造兩岸和平穩定繁榮。