湖人厲行斬首計畫！Jamal Murray場均比去年少11分　詹皇親自守他

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Jamal Murray本次系列賽被限制 金塊進攻端效率降低
但今年金塊面對湖人進攻端不再打得那麼順手，前3戰都是逆轉贏球，有效命中率51.4%，進攻效率116.9，場均得分109。全靠著籃板的優勢取得更多球權，利用身材和運動能力將比賽救回來。
兩次系列賽其中的差別與Murray被限制有關，這一輪前3戰他場均21.3分4.7籃板8助攻，命中率37.7%，三分球命中率25%，得分效率上與去年西區決賽有明顯差距，湖人讓他打得很不舒服。
詹皇親自看防 湖人輪番上陣掐死「蛇頭」
去年西區決賽，大家都意識到要限制Jokic太過困難，不如投資防守資源在Murray身上，掐死對方的「蛇頭」，讓金塊少一個創造進攻的點可發揮，贏球機率似乎會比較大一點。
而湖人在今年首輪也確實厲行「斬首計畫」，雖然少了防守悍將Jarred Vanderbilt，但是對於Murray給予十足的壓迫和身體接觸，讓他盡可能晚得進入比賽節奏之中。
此役湖人派不同球員去看防Murray，下半場甚至讓LeBron James親自上陣，利用體型和運動能力去給前者施加壓力，Murray這一場比賽23投9中，三分球4投0中，得到22分5助攻6籃板，不是太差的成績，但也沒有亮點。
Bruce Brown離隊 Murray少了一名輪替幫自己減輕壓力
金塊與湖人不同，進攻端幾乎全靠Jokic和Murray發動，其他球員需要他們創造終結機會，去年Bruce Brown還能分擔控球壓力，今年Reggie Jackson基本上難堪大用，Murray也基本上沒有什麼輪換時間可休息。
金塊G5需要打得更強勢，Murray也需要更早回神，這樣才能激活外線射手，空間一打開，他和Jokic的二人小組配合，才可以打得更順暢、舒服。
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