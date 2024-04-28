NBA季後賽／湖人中鋒時隔73天復出！G4背水一戰　力拚避免被橫掃

湖人厲行斬首計畫！Jamal Murray場均比去年少11分　詹皇親自守他

▲Jamal Murray這一輪被湖人嚴加看管，湖人厲行「斬首戰術」，甚至讓「詹皇」LeBron James也加入對Murray的防守計畫之中，就是要限制其發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray這一輪被湖人嚴加看管，湖人厲行「斬首戰術」，甚至讓「詹皇」LeBron James也加入對Murray的防守計畫之中，就是要限制其發揮。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（28）日在客場以108：119輸給洛杉磯湖人，系列賽被扳成了1：3，雖然還是有極大的優勢，但他們也不能「玩火」，系列賽必須在G5終結。金塊主控Jamal Murray這一輪被湖人嚴加看管，湖人厲行「斬首戰術」，甚至讓「詹皇」LeBron James也加入對Murray的防守計畫之中，就是要限制其發揮，讓金塊進攻端創造者少其一，這也成功降低西區第2種子的得分效率，Murray在這個系列賽的場均得分，比去年西區決賽少了將近11分。

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去年金塊在西區決賽4戰有效命中率高達57.5%，進攻效率124.3，場均得分118.0，湖人幾乎無法對他們的進攻有所限制。除了Nikola Jokic穩定貢獻之外，該輪大爆發的Jamal Murray場均可貢獻32.5分6.3籃板5.3助攻，投籃命中率52.7%，三分球命中率40.5%。這兩人組合讓防守強悍的湖人，在比賽中看起來毫無辦法。

Jamal Murray本次系列賽被限制　金塊進攻端效率降低

但今年金塊面對湖人進攻端不再打得那麼順手，前3戰都是逆轉贏球，有效命中率51.4%，進攻效率116.9，場均得分109。全靠著籃板的優勢取得更多球權，利用身材和運動能力將比賽救回來。

兩次系列賽其中的差別與Murray被限制有關，這一輪前3戰他場均21.3分4.7籃板8助攻，命中率37.7%，三分球命中率25%，得分效率上與去年西區決賽有明顯差距，湖人讓他打得很不舒服。

▲Jamal Murray末節關鍵罰球，被質疑是「體毛哨」，湖人主帥Darvin Ham也被美國媒體斥責沒有選擇挑戰改判。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray這一輪系列賽被嚴加看管，甚至詹皇都親自上來守他，讓他效率驟減。（圖／美聯社／達志影像）
詹皇親自看防　湖人輪番上陣掐死「蛇頭」

去年西區決賽，大家都意識到要限制Jokic太過困難，不如投資防守資源在Murray身上，掐死對方的「蛇頭」，讓金塊少一個創造進攻的點可發揮，贏球機率似乎會比較大一點。

而湖人在今年首輪也確實厲行「斬首計畫」，雖然少了防守悍將Jarred Vanderbilt，但是對於Murray給予十足的壓迫和身體接觸，讓他盡可能晚得進入比賽節奏之中。

此役湖人派不同球員去看防Murray，下半場甚至讓LeBron James親自上陣，利用體型和運動能力去給前者施加壓力，Murray這一場比賽23投9中，三分球4投0中，得到22分5助攻6籃板，不是太差的成績，但也沒有亮點。

▲丹佛金塊勇奪隊史首冠，Jamal Murray在奪冠後流下熱淚。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bruce Brown的離隊，讓Jamal Murray在進攻端承受了更大的壓力。（圖／美聯社／達志影像）
Bruce Brown離隊　Murray少了一名輪替幫自己減輕壓力

金塊與湖人不同，進攻端幾乎全靠Jokic和Murray發動，其他球員需要他們創造終結機會，去年Bruce Brown還能分擔控球壓力，今年Reggie Jackson基本上難堪大用，Murray也基本上沒有什麼輪換時間可休息。

金塊G5需要打得更強勢，Murray也需要更早回神，這樣才能激活外線射手，空間一打開，他和Jokic的二人小組配合，才可以打得更順暢、舒服。

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