YouTuber金針菇合體具俊曄尬舞 曝台灣女婿私下真面目
YouTuber金針菇在台灣累積了超高人氣，而她的YouTube頻道「韓勾ㄟ金針菇」也擁有130萬訂閱，每每更新影片都會有許多粉絲觀看與討論，在網路上有著相當高的影響力。而金針菇也經常透過社群分享日常生活，沒想到近日突然驚喜曬出自己跟具俊曄合體跳舞的影片，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
金針菇昨（27）日透過IG發文，開心地透露自己非常榮幸邀請到大前輩具俊曄合作，並表示：「本人好帥、貼心到會感人的那種嗚嗚！成為台灣女婿的大前輩，必須要體驗最LOCAL台灣文化吧！這部分就交給我菇吧！」
從金針菇貼出的短片中可以看到，金針菇和具俊曄一起在釣蝦場跳舞，還一起拍了3張帥氣的合照，兩人展現了絕佳的默契，一起對鏡頭擺出帥氣的動作和俏皮逗趣的表情，金針菇也透露：「拍了一支影片，趕快剪完影片給大家看！我一直被閃到不行 （墨鏡拿來）。」
此外，金針菇也分享具俊曄近日也有演出活動，邀請大家一起去玩，「歐巴近期要在Legacy開DJ SHOW，打算去嗨，要一起嗎！」不少粉絲看到兩人合體的畫面後，都紛紛留言表示「都忘記你們是同一國的」、「阿菇也太酷了吧」、「好大咖的韓國前輩」、「好羨慕金針菇啊」、「好期待正片」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道