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YouTuber金針菇合體具俊曄尬舞　曝台灣女婿私下真面目

▲YouTuber金針菇合體具俊曄尬舞，親曝台灣女婿私下真面目。（圖／金針菇IG）
▲YouTuber金針菇合體具俊曄尬舞，親曝台灣女婿私下真面目。（圖／金針菇IG）

記者洪生儒／綜合報導

YouTuber金針菇在台灣累積了超高人氣，而她的YouTube頻道「韓勾ㄟ金針菇」也擁有130萬訂閱，每每更新影片都會有許多粉絲觀看與討論，在網路上有著相當高的影響力。而金針菇也經常透過社群分享日常生活，沒想到近日突然驚喜曬出自己跟具俊曄合體跳舞的影片，引起網友熱議。

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▲YouTuber金針菇在台累積超高人氣，而她的Youtube頻道「韓勾ㄟ金針菇」也擁有130萬訂閱，近日跟具俊曄合體拍片，引起熱議。（圖／金針菇IG）
▲YouTuber金針菇在台累積超高人氣，而她的頻道「韓勾ㄟ金針菇」也擁有130萬訂閱，近日跟具俊曄合體拍片引起熱議。（圖／金針菇IG）
金針菇昨（27）日透過IG發文，開心地透露自己非常榮幸邀請到大前輩具俊曄合作，並表示：「本人好帥、貼心到會感人的那種嗚嗚！成為台灣女婿的大前輩，必須要體驗最LOCAL台灣文化吧！這部分就交給我菇吧！」

▲金針菇開心透露自己非常榮幸邀請到大前輩具俊曄合作，並表示：「本人好帥、貼心到會感人的那種嗚嗚！」（圖／金針菇IG）
▲金針菇開心透露自己非常榮幸邀請到大前輩具俊曄合作，並表示：「本人好帥、貼心到會感人的那種嗚嗚！」（圖／金針菇IG）
從金針菇貼出的短片中可以看到，金針菇和具俊曄一起在釣蝦場跳舞，還一起拍了3張帥氣的合照，兩人展現了絕佳的默契，一起對鏡頭擺出帥氣的動作和俏皮逗趣的表情，金針菇也透露：「拍了一支影片，趕快剪完影片給大家看！我一直被閃到不行 （墨鏡拿來）。」

▲金針菇和具俊曄一起在釣蝦場跳舞，還一起拍了3張帥氣的合照，從金針菇貼出的短片中可以看到，兩人展現了絕佳的默契。（圖／金針菇IG）
▲金針菇和具俊曄一起在釣蝦場跳舞，還一起拍了3張帥氣的合照，從金針菇貼出的短片中可以看到，兩人展現了絕佳的默契。（圖／金針菇IG）
此外，金針菇也分享具俊曄近日也有演出活動，邀請大家一起去玩，「歐巴近期要在Legacy開DJ SHOW，打算去嗨，要一起嗎！」不少粉絲看到兩人合體的畫面後，都紛紛留言表示「都忘記你們是同一國的」、「阿菇也太酷了吧」、「好大咖的韓國前輩」、「好羨慕金針菇啊」、「好期待正片」。

▲金針菇也分享具俊曄近日也有演出活動，邀請大家一起去玩。（圖／金針菇IG）
▲金針菇也分享具俊曄近日也有演出活動，邀請大家一起去玩。（圖／金針菇IG）
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