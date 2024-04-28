吳慷仁2部強片「被取消」！北京電影節提2理由喊卡 陸影迷炸鍋了
實力派影星吳慷仁，2023年憑藉主演馬來西亞電影《富都青年》聾啞人士「阿邦」，詮釋無法戰勝命運的底層悲歌事實，光榮拿下人生首座金馬獎影帝；接著又參與港片《但願人長久》飾演吸毒入獄的父親「覺民」，一部部好戲接連推出深受影迷愛戴。不料，這2部佳作都因為「宣傳、技術」問題，無緣登上「北京國際電影節」，令中國大陸影迷直呼：「你還我吳慷仁。」
記者黃雅琪／綜合報導
香港導演祝紫嫣執導、吳慷仁主演的電影《但願人長久》，先前入圍「北京國際電影節」注目未來單元，原定於4月20日、23日放映，但官方卻在放映前一日臨時宣布：「因拷貝損壞無法修復，取消放映。」另外，馬來西亞導演王禮霖執導、吳慷仁與陳澤耀主演的《富都青年》，也因為「宣傳週期安排調整」，在4月25日取消4月27日的放映，與影迷的映前交流活動也連帶喊卡。
不少中國大陸影迷，原本都很期待能在「北京國際電影節」上看到《富都青年》、《但願人長久》2部好作品，如今臨時喊卡只好繼續苦等求上映，並留言：「天殺的北京電影節，你還我吳慷仁啊！」、「真的好離譜，我朋友在高鐵上收到取消的消息，心都涼了」、「能辦就辦，不能辦就別每年扯這個了！在政治中心辦影展，能弄出來跟政治成分不相關的文化藝術活動、鬼才信！」
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