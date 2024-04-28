今天快衝！7-11泡麵買1送2每碗14元　小北百貨純水6元、菜瓜布8元

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全台有193家門市、24小時無休的小北百貨，為了慶祝30周年祭出限定價，統一H2O純水600ml平均單瓶6元、菜瓜布平均8元、浴廁清潔劑29元、80抽附蓋濕紙巾平均20元。
此外，4月26日至5月12日發動第一波5折起優惠，包括孔雀捲心酥23元、樂事分享包55元、麥香紅茶／奶茶／綠茶平均10元、愛之味分解茶平均21元、杜老爺甜筒平均20元、貓罐頭25元。消費滿499元送刮刮卡，有機會刮中現金6000元、iPhone 15（30台），再抽最大獎Lexus LBX Active汽車（價值130萬元）。
🟡全聯福利中心
超市龍頭全聯除了針對母親節，祭出指定洗面乳、美吾髮染髮霜買一送一，另有卡友限定買一送一優惠，換算單件平均特價，高粱醋89元、依必朗洗衣精補充包1800克53元、黑豆蔭油膏68元、葡萄糖胺每錠4元、富士山500ml礦泉水13元、純水嬰兒濕紙巾80抽單包平均33元。
🟡大潤發
全台第一尾黑鮪魚捕獲上岸，大潤發宣布鮪魚季開跑，全鮪魚指定商品消費滿399元送生魚片壽司9折券，4月27日起各店陸續推出鮪魚鮮切秀，每場預計有60公斤的大鮪魚，將賣場變身漁市拍賣會。即日起至5月12日，東港鮪魚生魚片100克特價148元，集結「鮭魚、鮪魚、旗魚、生食干貝」的超值組468元。
🟡家樂福
家樂福線上購物即日起至5月12日期間，共有近百款商品買一送一，盤點人氣最夯的半價商品，包括蒲公英100抽衛生紙單包9.5元、白蘭洗碗精800克補充包平均44元、3.6公斤貓砂94元、白蘭精油洗衣豆單顆平均7元、OP抗菌密封袋平均單入2元、OP海綿菜瓜布平均單入12元。
🟡7-ELEVEN
7-11「超值五六日」只到周日（4月28日），首推不倒翁蔥燒牛肉麵買1送2，以泡麵來說是相當難得的折扣，平均下來，單碗特價不到14元，只是一次得買到18碗；若是月底要吃泡麵果腹，還有韓國金炸醬拉麵買1送1，平均單袋33元。省錢小資族不可錯過7-11自有品牌iseLect瓶裝飲料優惠，單瓶500ml的麥茶、梅子綠茶只要10元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠也只到本周日（4月28日），其中ASAHI十六茶零咖啡因豆乳奶茶原價要39元，限時買一送一平均只要20元。此外，全家也有泡麵買一送一優惠，農心辛炒麵、起司風味辛炒麵平均單袋都是38元。
🟡萊爾富
本周「限時殺5日」優惠至4月28日，愛吃農心海鮮烏龍麵的人必囤，買一送一後單包是25元。樂法四季春茶、金萱烏龍第2件1元，等於單瓶650ml的瓶裝茶飲只要15元。
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