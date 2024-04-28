再釋利多！中國20城市將試辦「換補發赴台證」 上網申請免跑一趟
中國文旅部28日宣布將恢復開放福建居民到馬祖旅遊之後，中國移民管理局也表態，為了讓人民方便出入境，自5月6日起，實施「出台便民利企出入境管理六項政策措施」，其中，預計先從北京、上海、廣州等20個重點城市開始試辦赴台證，且可全程網路辦理。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國移民管理局28日早上公布6項措施，消息指出其中包括為了進一步促進高水準對外開放，自5月6日起，在北京等20個城市試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，試點城市有北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安20個城市。
至於申請條件，需要年滿16歲以上戶籍居民，除登記備案的國家工作人員和現役軍人外，只要曾經申領過普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證且仍在有效期內，皆可通過。
若有出現證件毀損、遺失被盜護照簽證頁用完或有效期不足6個月等情形，可以通過國家移民管理局政務服務平台網上申請換發補發同類證件，實現「一次都不跑」。
對符合申請條件的，公安機關出入境管理機構將在7個工作日內審批並簽發證件。
其餘措施包括，赴港澳商務簽註實行「智能速辦」、「全國通辦」；北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽註；持赴港澳商務簽註人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次「其他」類簽註；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳。