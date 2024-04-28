蘋果Apple ID出現「3跡象」！官方：恐遭盜用　開雙重認證保平安

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1、Apple透過手機或Email發送你沒有印象的帳號活動，像是Apple ID 被用來登入你不認得的裝置，或者在未更改密碼的情況下被通知密碼已更改。
2、出現不正常的活動，如從未傳送的訊息、從未刪除的已刪除項目，或不認得的購買活動。
3、被通知密碼失效、無法辨識部分或全部帳號詳細資料，或者裝置遭他人鎖定或設定為「遺失模式」。
如果發現你的Apple ID 感覺被盜用，請務必盡快更改 Apple ID 密碼，前往 appleid.apple.com，更新任何不正確或你不認得的個人或安全資訊。但如果無法重置 Apple ID 密碼或無法登入如果你無法重置 Apple ID 密碼或登入 appleid.apple.com，請前往 iforgot.apple.com，並在等待期之後重新取得存取權。
🟡該如何保護Apple ID？
若要確保你是透過只有受你控制或信任的 Apple ID 登入，可以檢查每部裝置上的設定。同時設定 Apple ID 的雙重認證可防止其他人存取帳號。但如果沒有其他裝置該如何是好？這時可以借用他人的iPhone，在借用的iPhone上使用「Apple 支援」App 重置 Apple ID 密碼，在「支援工具」，下開啟「重置密碼」內的「協助其他人」進行處理，或是在 iforgot.apple.com 上重置密碼。