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蘋果Apple ID出現「3跡象」！官方：恐遭盜用　開雙重認證保平安

▲如果Apple ID 登入不認識的裝置、莫名的購買以及密碼失效等，都有可能是Apple ID被盜用的跡象。（圖／記者周淑萍攝）
▲如果Apple ID 登入不認識的裝置、莫名的購買以及密碼失效等，都有可能是Apple ID被盜用的跡象。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果Apple ID串連了手機內多項服務，包含了雲端、行動支付、App Store、Email等，如果被盜走恐怕損失會相當慘重，近日國外就出現多起「Apple ID」無預警的被登出，且需要更新密碼才能繼續使用，目前蘋果官方尚未回應該狀況發生的原因，但現階段如果有出現3種跡象，包含被登入不認識的裝置、莫名的購買以及密碼失效等，都是Apple ID可能已經被人盜用的跡象。

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🟡Apple ID 已遭盜用的跡象

1、Apple透過手機或Email發送你沒有印象的帳號活動，像是Apple ID 被用來登入你不認得的裝置，或者在未更改密碼的情況下被通知密碼已更改。

2、出現不正常的活動，如從未傳送的訊息、從未刪除的已刪除項目，或不認得的購買活動。

3、被通知密碼失效、無法辨識部分或全部帳號詳細資料，或者裝置遭他人鎖定或設定為「遺失模式」。

如果發現你的Apple ID 感覺被盜用，請務必盡快更改 Apple ID 密碼，前往  appleid.apple.com，更新任何不正確或你不認得的個人或安全資訊。但如果無法重置 Apple ID 密碼或無法登入如果你無法重置 Apple ID 密碼或登入 appleid.apple.com，請前往 iforgot.apple.com，並在等待期之後重新取得存取權。

▲Apple ID 登入安全性。（圖／翻攝官網）
▲蘋果建議為了保護Apple ID 登入安全性，建議用戶開啟雙重認證。（圖／翻攝官網）
🟡該如何保護Apple ID？

若要確保你是透過只有受你控制或信任的 Apple ID 登入，可以檢查每部裝置上的設定。同時設定 Apple ID 的雙重認證可防止其他人存取帳號。但如果沒有其他裝置該如何是好？這時可以借用他人的iPhone，在借用的iPhone上使用「Apple 支援」App 重置 Apple ID 密碼，在「支援工具」，下開啟「重置密碼」內的「協助其他人」進行處理，或是在 iforgot.apple.com 上重置密碼

▲如何保護Apple ID。（圖／翻攝官網）
▲如果沒有其他裝置進行認證，這時可以借用他人的iPhone，在「Apple 支援」內進行處理，或是在 iforgot.apple.com 上重置密碼。（圖／翻攝官網）

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