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「整形皇后」顧婕自爆罹患直腸癌：以為初期而已　醫師鬆口存活率

▲擁有「整形皇后」封號的女星顧婕罹患直腸癌，近期要動刀治療。（圖／顧婕臉書）
▲擁有「整形皇后」封號的女星顧婕罹患直腸癌，近期要動刀治療。（圖／顧婕臉書）

記者施以慧／綜合報導

擁有「整形皇后」封號的女星顧婕（本名：吳茉凡），近年來鮮少出現在螢光幕，不過就算演藝事業停擺，身材依舊保持得相當不錯，日前她在臉書透露自己有事要宣布：「今天有一個壞消息，但是不能跟大家講！要等下個月才跟大家透露！」原來是健康狀態亮起紅燈，確診直腸癌3期，近期她將動刀治療，所幸醫生透露她的治療成功率不低。

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▲顧婕向媒體坦言自己罹癌，並表示治療成功率很高，希望外界不用過於擔心。（圖／顧婕臉書）
▲顧婕表示自己罹癌化療的成功率很高，希望外界不用過於擔心。（圖／顧婕臉書）
據《ETtoday星光雲》報導，顧婕去年開始發生血便，同時又便祕，經常需要按摩肚子，否則無法大號，她表示：「曾去看東區的醫院，那時醫生說是內痔，我就不為意，加上自己長期脹氣幾多年，又有在另一間醫院看中醫調養身體，曾經送過糞便檢體，但沒有音訊。」

日前她也到大型醫院掛號診療，繳交糞便檢體後，院方要求她回診做大腸鏡篩檢，之後才知道直腸與乙狀結腸處有至少5公分的腫瘤。

醫生向顧婕提到她的病存活率很高，「醫生告訴我應該不需要化療，因為腫瘤可以開刀取出，不需要靠化療來縮小腫瘤，也就不會掉頭髮，一開始我本以為是初期，但後來醫生說大概是介於2到3期，存活率大約70%。」

▲顧婕。（圖／翻攝自顧婕臉書）
▲顧婕對於病情相當樂觀，表示圈內也有許多藝人罹癌後治療成功。（圖／翻攝自顧婕臉書）
顧婕過去闖香港影壇拍戲，也曾出版《整形皇后》醫書透露自己的整形經驗，2012年和被譽為「內衣大王」的圈外富豪男友結婚，可是婚姻僅維持4年就宣告結束，過上單身生活，近年來她投入發展紅酒等其他事業，日子還算順利，沒想到卻被醫師宣告罹癌。

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