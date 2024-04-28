快訊／台灣選手ET擊敗宿敵小孩！奪EVO Japan 2024《拳皇XV》冠軍
台灣格鬥圈再傳捷報！全球年度格鬥遊戲盛事「EVO Japan 2024」於4月27日登場，今（28）日《拳皇XV》項目展開最後6強淘汰賽，最終台灣選手「ET」林家弘一路過取勝，以勝者組晉級冠軍賽，對上宿敵 Xiaohai「小孩」，最終順利奪冠，獲得100萬日圓（約台幣20.5萬）獎金。
記者潘毅／綜合報導
本次 EVO Japan 2024《拳皇 XV》錦標賽中，ET 以無敗戰績過關斬將，舉德勝部冠軍資格，而中國選手 Xiaohai，則在準決賽敗給日本選手M'，但在敗部賽事中，成功以３－０逆襲，進入冠軍賽與ET對決。
冠軍賽的首場對局中，小孩與ET這對長年對決的宿敵打得不分上下，但最終小孩以3-2的些微差距取勝，但由於ET是勝部冠軍，因此有一次Reset機會，雙方比數歸零再戰。
ET也迅速完成調整，最終場3-1擊敗 Xiaohai ，拿下這次「EVO Japan 2024」《拳皇XV》的冠軍。ET 在頒獎致詞中特別提到，他沒有放棄克拉克這隻角色，克拉克給了自己很多的信心，真的很喜歡克拉克！
寶島格鬥家林家弘（ET）小檔案
現年41歲的林家弘，是新北市三重區人，從8歲起開始接觸格鬥遊戲，擅長《拳皇》系列，並參與各種大小賽事，從2005年開始就有奪冠紀錄，他與中國選手小孩，可以說是稱霸了《拳皇》這款遊戲，很多賽事都是雙方在冠軍賽上碰頭，因此玩家圈也將兩人比喻為宿敵、勁敵關係。
遊戲中，林家弘愛用冷門角色，遊戲風格大膽，愛用難以預測的賭博型打法，更喜歡使用冷門角色，因此被其他玩家取了「ET」這個稱號。
此外，ET也致力於推廣格鬥遊戲，並希望有年輕玩家能傳承，因此過去曾在台北開設「DBJ大寶劍格鬥電競活動館」，但開設6年後，因為「經營過程不如預期」，新遊戲出了，來現場玩的人並沒有更多，因此宣布在今年2024年4月3日結束營業。