柯P再戰台電！質疑夜間光電不足備轉銳減 台電說明1原因滿足用電
民眾黨27日舉辦《台灣能源發展路徑與轉型論壇》，主席柯文哲質疑，4月15日電力供應吃緊，連串跳電及停電事件，除了台電4部主要機組陸續故障，是否還有夜間太陽能發電不足，導致備轉容量率銳減至3％？他表示，台灣的電力危機不只一項，另外還包括台電虧損黑洞日益擴大，用3元賣電，卻花9元買光電，最後再透過政策補貼，由全民買單。
記者鄭妤安/台北報導
台電今（28）日稍早回應，受403地震影響，除當日造成多部機組故障外，民營和平電廠1號機因餘震不斷影響修復工作，台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管而停機檢修，415當日晚間大潭電廠8號機及明潭抽蓄機組也因此跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。若真是太陽光電夜間發電不足，導致當天備轉容量率降低，為何只有415當天出現險釀大停電的狀況？
台電接續說明，太陽光電持續發展，白天時段光電可維持700萬瓩、甚至達到800萬瓩的出力。光電承擔了白天的負載，讓抽蓄機組白天可全力抽水存電，以因應夜尖峰來臨可上線即時穩定供電。
台電盼各界明白，415當日供電情勢正是地震造成機組跳脫導致短時間供電緊澀狀況，而在光電搭配抽蓄機組，以及事故當時台電靈活彈性調度備轉機組下，當日仍確保穩定供電。
此外，針對柯主席再度提及綠能購電造成公司虧損，台電也一再澄清，台電虧損主因為俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，發購電燃料成本已連續兩年高達6千億元以上，佔台電整體支出大宗，相比之下，2023年再生能源購電支出僅佔總支出不到1成，顯見燃料支出翻倍大增為近年台電虧損的主因，而非購買綠電，且隨著企業的綠電需求日益增加，愈來愈多的業者開始選擇賣給民間企業，就不須台電支出。