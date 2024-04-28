莎莉夫人批「演藝圈知識差道德低」！吳淡如要求道歉：潑婦罵街
資深媒體人「莎莉夫人」常在社群上對時事發表看法，她近日評論黃子佼事件，提到有人替張小燕感到委屈，文中最後忍不住批：「現在大家知道演藝圈除了知識水平差，道德標準更低了。」知名作家、主持人吳淡如不滿反擊，指對方是以偏概全，「這個跟歧視X X班之類一樣偏差，接近潑婦罵街。」
記者薛羽彤／綜合報導
吳淡如昨（27）日發文表示，看到了這句話「現在大家知道了，演藝圈除了知識水平差之外，道德標準更低」，出現在新聞裡，吳淡如認為這叫做以偏概全，因為某些偏差人士，就這樣辱罵演藝圈是不對的，「這個跟歧視X X班之類一樣偏差，接近潑婦罵街。如果現在我不說話的話，對不起我曾經待過的演藝圈。」
吳淡如質疑說出這句話的人，「學歷和知識水平到底高到哪裡去？需要這樣鄙視別人嗎？自媒體大家在找流量，是理所當然的事情，在我的觀點，自媒體的人也算是新時代的藝人，不需要這麼歧視演藝圈。」她表示犯錯的人就是錯了，但是請發文者不要從幾個人來歧視整個圈子，或者任何種族或族群。
吳淡如表示她不會以部分人的行為詆毀整個群體，喊話看不起台灣演藝圈的這位網紅，「是不是該向演藝圈道個歉？」她也在留言區痛批寫的人認知偏差，雖然她知道發文者是誰，但不想直接點名，網友也認同她的想法，「邏輯正確才是良知」、「謝謝你說出來，真的沒必要打翻一船人」、「淡如姐是公正的！別為了某些人事物而以偏概全。」
莎莉夫人今日發文疑似在回應吳淡如貼文，她寫上「不回應，不是出於尊敬或害怕；而是不屑。」並在底下留言區重複回應網友的話，「善良，保持善良！台灣演藝圈清流多，道德高。」看似狠酸吳淡如反擊她以偏概全的說法。
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