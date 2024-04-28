金塊籃板數首度輸湖人！主帥Malone怒了：球隊內線防守簡直是笑話
NBA美國職籃洛杉磯湖人今（28）日在主場迎來系列賽G4，面對到心魔金塊，本場比賽湖人球星「詹皇」LeBron James狂砍全隊最高30分，帶領湖人持續領先，最終以119：108擊敗金塊，總算是終止近期對戰11連敗，而賽後金塊總教練Michael Malone則是說重話，並怒批「球隊的內線防守簡直是笑話。」
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽金塊讓紫金大軍在內線予取予求，在禁區內被對手得了72分，團隊則是只有52分進帳，Michael Malone表示：「我們的內線防守簡直是個笑話，感覺我們今晚是不是破了什麼紀錄。每次暫停時，我都在向球員強調內線！內線！」
Malone還談到了籃板問題，並表示「這是這輪系列賽，我們第一次在籃板數上輸給對手。」本場比賽，湖人團隊一共抓下46個籃板，金塊則是僅有40個。
金塊的隨隊記者Harrison Wind賽後也在社群上，發表自己的看法，並表示：「也許這場比賽失利後，對於金塊來說是一個警訊，因為他們在本次系列賽的大部分時間裡，打得都乏善可陳。」「被動、缺乏活力，幾乎就像是他們太強了，所以這輪對決球隊有點放鬆。我認為金塊最終會在系列賽第5戰上，認真對待這場比賽，但我們拭目以待吧。」
至於湖人隊總教練Darvin Ham賽後也談到，此役表現相當亮眼的中鋒Anthony Davis，並認為AD對於球隊防守相當重要。Ham向媒體說到：「Anthony Davis是球隊在防守端的催化劑，他今天非常具有統治力，他整場比賽都非常的專注。」Anthony Davis本場比賽上場41分鐘，繳出「雙20」數據，得到25分23籃板，是湖人贏球的一大功臣之一。
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