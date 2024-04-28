《淚之女王》金秀賢豪門「白女婿」穿搭盤點 26萬夾克掀起帶貨潮
近期熱播的話題韓劇《淚之女王》收穫滿滿好評，還登上tvN歷年戲劇排行第1，今（28）日晚間將播出精采大結局，劇中金秀賢與金智媛的虐戀更是看哭不少粉絲，擁有娃娃臉的金秀賢在劇中飾演一名財閥女婿，也是一名律師，穿搭的時尚感一點也不輸飾演富家千金的金智媛，加上他在劇中常常配戴自己代言的腕錶，更增添質感氣息，然而不只是手錶，衣服的價格也相當昂貴，光是一件皮質外套，就要價26萬3000元！
記者施以慧／綜合報導
劇中金秀賢陪同金智媛飛往德國治療癌症，走在大街上的這套穿搭相當簡約，看不出有精心打扮，但其實金秀賢身上這件天藍色皮質外套，來自法國品牌Berluti，要價26萬3000元，妥妥展現貴公子氣息，合身的剪裁更讓身高180的金秀賢的長腿更加修長。
在前幾集劇情中，金秀賢跟著金智媛的家人一同搭乘直升機到狩獵場獵捕動物，金秀賢一身輕便穿搭，看似休閒，但這件綠色外套其實來愛馬仕2022年的秋冬款，略短的修身版型讓身材比例更加分，雙開拉鍊與多口袋機能設計，也是令人心動的加分項。
金秀賢在飾演白賢祐時一穿再穿的羊絨混棉夾克，也受到粉絲熱烈討論，這件夾克出自蘇格蘭品牌Barrie。Barrie創立於1903年，以頂級羊絨製品起家，在韓劇及韓星機場照的出鏡率超高！
今年36歲的金秀賢被粉絲封為不老男神，但他看上去的年齡僅有26歲，超凍齡的顏值，也讓劇中的金智媛就算失去記憶了也一再對他動心，今（28）日晚間將在Netflix播出精采大結局，影迷千萬不要錯過。
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