湯優盃／周天成打頭陣奪勝、麟洋配直落二獲勝　中華男團2：0聽牌

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作為台灣男團的首場單打選手，周天成對上世界排名第82的Schaefer。雙方此前有過一次交手，當時由周天成拿下勝利。
首局周天成以21：13率先拿下，第二局儘管周天成一度領先，但在技術暫停後連續失分，最終以16：21讓出該局。第三局周天成取得8：5領先，但Schaefer反撲，周天成領先優勢僅剩1分，但周天成隨後穩住陣腳，以21：12勝出。
在周天成取得首勝後，中華男團第2點派出黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，對抗德國Bjarne Geiss和Jan Colin Volker，這將是雙方生涯首度交鋒，「麟洋配」以21：13、21：19直落二勝出，率領中華男團2：0聽牌。第3點輪到「左手重砲」林俊易登場，對手是世界排名77的Fabian Roth。
中華男團過去在湯姆斯盃歷史最佳成績為8強。本屆中華隊被分在B組，與日本、德國及捷克同組，爭取小組前2晉級8強。
此外，中華女團在優霸盃小組賽首戰以4：1擊敗馬來西亞，接下來將要對上澳洲和泰國，分組前2可以晉級到8強。過去中華女團在該賽事的歷史最佳成績是2006年的4強。
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