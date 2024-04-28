預判你的造謠！稱藍委返國將展開攻擊　沈柏洋：我乾脆先回完算了

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沈伯洋說，先整理一下他們的造謠，包括「沈伯洋阻擋兩岸交流，污名化兩岸溝通方式」；其次「花蓮很辛苦，沈伯洋企圖政治操作」；「台獨份子企圖毀壞和平發展，分離主義者必受譴責」，所以乾脆先回完算了。
沈伯洋回應，首先有政治目的的兩岸交流就是中國的統戰方式，企圖打破中央地方分界，並且對台灣法律下指導棋，可能已經是違法行為，這個不叫做污名化，這個叫做法律。
其次，沈伯洋表示，自己不敢說為花蓮做多少，沒事也不會把打電話協調交通，開會討論預算、募款等等放在臉書上，因為第一線人員最辛苦。但是那些高級官員，要不故意假裝搜集組合屋意願，要嘛不同局處互推責任，他則是忍著不講，不要把第一線基層的辛苦推出來當箭靶，強調「第一線人員的辛苦，來自於長官的無能。」
沈伯洋解釋，什麼叫做政治操作？知道賑災基金會的錢還不夠，所以不斷地募款，知道中央人力不足，所以不斷討論誰來當窗口，知道東華這邊需要的資金很多，因此不斷地在學校和中央之間協調，這個是叫做政治沒有錯，但不是政治操作，真正的政治操作是，「明明在花蓮最需要幫忙的時候去中國，在新疆廳坐著吹冷氣。」
沈伯洋提到，區域立委的責任是什麼？就是協調中央和地方，而傅崐萁有在做這件事嗎？還是在亂提條例試圖阻擋？最後可能被攻擊毀壞和平發展，「破壞和平發展的是中國，從來不是我們。 」