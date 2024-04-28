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預判你的造謠！稱藍委返國將展開攻擊　沈柏洋：我乾脆先回完算了

▲沈伯洋預判國民黨將展開的攻擊，整理出可能面臨三大造謠，乾脆自己先回應完。（圖／記者葉政勳攝）
▲沈伯洋預判國民黨將展開的攻擊，整理出可能面臨三大造謠，乾脆自己先回應完。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪中並預計於今（28）日返國，對此民進黨立委沈伯洋表示，這陣子說破傅崐萁很多事都未獲回應，而這批人準備返國，認為應該會對自己開始攻擊，認為造謠包括阻擋兩岸交流、花蓮很辛苦卻企圖政治操作，最則是台獨份子企圖毀壞和平發展，「所以我乾脆先回完算了。」

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民進黨不分區立委認養艱困選區，沈伯洋認養並經營花蓮，近期針對傅崐萁執意訪中與花蓮縣府救災有所評論。今日於社群平台發文表示，這陣子說破傅崐萁很多事，對方都都完全不回應，很重要的一點是不希望這件事有熱度，而如今這批人準備從中國返國，「所以應該開始要對我攻擊了。」

沈伯洋說，先整理一下他們的造謠，包括「沈伯洋阻擋兩岸交流，污名化兩岸溝通方式」；其次「花蓮很辛苦，沈伯洋企圖政治操作」；「台獨份子企圖毀壞和平發展，分離主義者必受譴責」，所以乾脆先回完算了。

沈伯洋回應，首先有政治目的的兩岸交流就是中國的統戰方式，企圖打破中央地方分界，並且對台灣法律下指導棋，可能已經是違法行為，這個不叫做污名化，這個叫做法律。

其次，沈伯洋表示，自己不敢說為花蓮做多少，沒事也不會把打電話協調交通，開會討論預算、募款等等放在臉書上，因為第一線人員最辛苦。但是那些高級官員，要不故意假裝搜集組合屋意願，要嘛不同局處互推責任，他則是忍著不講，不要把第一線基層的辛苦推出來當箭靶，強調「第一線人員的辛苦，來自於長官的無能。」

沈伯洋解釋，什麼叫做政治操作？知道賑災基金會的錢還不夠，所以不斷地募款，知道中央人力不足，所以不斷討論誰來當窗口，知道東華這邊需要的資金很多，因此不斷地在學校和中央之間協調，這個是叫做政治沒有錯，但不是政治操作，真正的政治操作是，「明明在花蓮最需要幫忙的時候去中國，在新疆廳坐著吹冷氣。」

沈伯洋提到，區域立委的責任是什麼？就是協調中央和地方，而傅崐萁有在做這件事嗎？還是在亂提條例試圖阻擋？最後可能被攻擊毀壞和平發展，「破壞和平發展的是中國，從來不是我們。 」

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