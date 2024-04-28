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國際搜救犬日　陳其邁慰問搜救犬隊希望台灣平安

▲每年4月的最後一個星期日為國際搜救犬日，市長陳其邁今(28(日)日特地安排到高雄市政府消防局搜救犬馴養中心表達關心與感謝。(圖／高市府提供)
▲每年4月的最後一個星期日為國際搜救犬日，市長陳其邁今(28(日)日特地安排到高雄市政府消防局搜救犬馴養中心表達關心與感謝。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

每年4月的最後一個星期日為國際搜救犬日，市長陳其邁今(28(日)日特地安排到高雄市政府消防局搜救犬馴養中心表達關心與感謝，除勉勵大家繼續加油，也希望台灣平安。並實際體驗精實的犬隻服從訓練，由於搜救犬Roger目前8歲半已近退休年紀，特搜犬隊將替牠們細心挑選領養家庭，陳其邁也笑喊：「Roger來市政府上班？」

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▲陳其邁首先體驗瓦礫堆訓練場搜索，要從三座關閉的鐵門中，透過指揮搜救犬找到待救者。(圖／高市府提供)
▲陳其邁首先體驗瓦礫堆訓練場搜索，要從三座關閉的鐵門中，透過指揮搜救犬找到待救者。(圖／高市府提供)
IRO (International Search & Rescue Dog Organization) 自2008 年起訂定每年4月的最後一個星期日為國際搜救犬日。高市消防局目前通過國際搜救犬IRO測驗計有高級6隻、中級2隻、初級2隻，數量均為全國之冠，並有2隻尚在培訓中。

▲陳其邁也準備了驚喜玩具與零食坐下來跟狗狗們分享，並向領犬員們關心狗狗們平常的生活環境、飲食飼料及醫療照護。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也準備了驚喜玩具與零食坐下來跟狗狗們分享，並向領犬員們關心狗狗們平常的生活環境、飲食飼料及醫療照護。(圖／高市府提供)
高雄市早在民國94年消防局便率全國之先正式成立「搜救犬隊」，設有符合國際標準規格的搜救犬馴養中心，並積極參與國際人道救援任務，在國內外重大災害現場，都能看到高雄市搜救犬勇往直前的身影。

陳其邁首先體驗瓦礫堆訓練場搜索，要從三座關閉的鐵門中，透過指揮搜救犬找到待救者，這項任務由馴犬員李信宏協助，帶著搜救犬羅傑Roger引導順利完成。並分別由馴犬員鄭莛芸與搜救犬咪娜Mina、馴犬員陳孟弘與搜救犬傳八，帶著陳其邁體驗如何訓練犬隻服從性。

陳其邁也準備了驚喜玩具與零食坐下來跟狗狗們分享，並向領犬員們關心狗狗們平常的生活環境、飲食飼料及醫療照護。且當達退休年紀，特搜犬隊也會為牠們細心挑選優良的領養家庭，讓搜救犬能夠被妥善照顧，快樂的度過餘生。馴犬員李信宏開玩笑詢問：「市長也想要認養Roger嗎？」陳其邁笑答：「讓Roger來市府上班？」現場響起一陣歡呼。

陳其邁表示，在「國際搜救犬日」這天，代表市民朋友對所有的領犬員還有搜救犬致上最高的敬意。搜救犬不僅是我們親密的家人，更是救難的幕後功臣，感謝搜救犬隊在危急時刻，不畏艱難前往災區協助搜救，充分展現高雄搜救犬隊的訓練精良以及高效率救災能力。也期勉領犬員與狗狗們，持續精進，在未來救災行動中發揮更大的力量。也希望台灣平安、大家都平安。

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