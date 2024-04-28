清大在台建校68週年！主軸「清華新能量」　校友「投球」出錢出力

我是廣告 請繼續往下閱讀
高為元指出，這一年清華爭取到了教育部的第二期高教深耕計畫，以人均規模計算排名全台第二高，也獲選教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」的重點培育學校。清華的永續基金今年突破了33億的規模；自2022年以來的募款金額達到16.8億，用於「傑出人才發展基金」及支持學生多元學習的「新地平線永續基金」等項目。
高為元昨天還率先透過挑戰自己去年環校路跑紀錄的方式，號召各界捐款「運動發展基金」，支持學生的體育活動與訓練。
清華大學校友總會理事長蔡進步指出，清華十萬校友遍布全球，海外校友分會就達39個。畢業50年的74級清華畢業生擔任今年校慶的值年校友，是歷年返校人數最多的一屆，許多校友專程從海外回國參加校慶，可見對母校的向心力。校友總會也將持續致力於連結校內外資源，協助母校落實培育優秀人才的發展藍圖。
力積電總經理謝再居代表董事長黃崇仁出席清華校慶大會。作為致詞貴賓，謝再居表示，力積電長期與清華大學合作，從人才培育的扎根工作開始，除了每年捐款台幣3千萬元，協助清華半導體研究學院的發展，也贊助半導體研究大樓的建設。
謝再居說，自強不息、厚德載物的清華校訓精神，孕育了無數苦學有成、享譽國際的傑出領袖。他認為，今年的校慶主軸「清華新能量」意義非常深遠，他也相信擁有輝煌歷史的清華大學將繼續煥發出源源不絕的新能量，讓台灣的明天更美好。
50年前，清華的大學部只有核工、數學、物理、化學4個系。1974年的畢業生僅有183位，但這幾天從海內外返校重聚的該屆校友達到63位，超過了三分之一，創新紀錄。這群資深校友們今天還穿著一致的紫色恤衫，登上校慶大會舞台，重呼當年梅竹賽的隊呼，一聲聲「清華加油！我是清華！我們是清華！」撼動全場。
74級校友、畢業自清華化學系的工研院前院長劉仲明代表致詞指出，當年台灣還在發展中，但母校提供的是最先進、前瞻性的教育；如核工系當時就用計算機來解決工程問題。校友畢業後到國外一流的大學深造，就發現我們在清華受的教育絕對不遑多讓，完全能與國際接軌。因此，校友們永遠感謝母校。
清華資工系校友黃士倫今天參與了「清華新能量」的投球活動，將能量球投入支持弱勢生就學的旭日獎學金圓筒中。在新創公司任資深技術經理的他與太太都是清華校友，在工作收入穩定後，就開始小額捐助旭日獎學金，並在前年一口氣捐款百萬，這筆錢也幫助超過2位清華學生4年的就學。
黃士倫還記得，他大三那年因學業成績優異獲得朱順一合勤獎學金，而這筆獎學金也適時幫助家中度過一段困難時期，自此他就期許自己有一點能力時，也要幫助有需要的學弟妹，「一位校友能幫二位學弟妹，二位就能幫助四人，倍數成長將十分可觀。」他相信，教育是脫貧的最佳路徑，也希望能將希望的種子一直傳下去。
校慶大會上也表揚了今年的傑出校友當選人，包括長期關懷文化與社會發展的傳道人陳筱宇、廣達電腦執行副總經理蔡文弘、惠特科技創辦人徐秋田，及成立國際人權顧問公司、致力打擊人口販運的江玉敏，其中年僅31歲的江玉敏是清華史上最年輕的傑出校友。