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全中運高市成績亮眼　舉重奪11金傲視全國

▲高雄市選手們今年共計勇奪40金50銀72銅的成績，其中有6位選手分別在田徑及舉重破大會紀錄，表現亮眼。（圖／高市府教育局提供）
▲高雄市選手們今年共計勇奪40金50銀72銅的成績，其中有6位選手分別在田徑及舉重破大會紀錄，表現亮眼。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

113年全國中等學校運動會於4月25日閉幕，高雄市選手們今年共計勇奪40金50銀72銅的成績，其中有6位選手分別在田徑及舉重破大會紀錄，表現亮眼。其中，舉重項目奪得11金，鼓山高中與路竹高中更包辦舉重高女組總錦標第一、二名，傲視全國。

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高雄市重點發展的舉重，在今年的全中運不負眾望，奪得11金的好成績；其中，湖內國中越南新住民選手潘美金，雖然家境清寒，但在教練、學校幫助下，跟隨國手姊姊路竹高中潘幸甄的腳步，繼今年1月青年盃全國舉重錦標賽奪冠後，又在本次全中運榮獲國女組49公斤級金牌，同時潘幸甄也榮獲高女組55公斤級金牌，姊妹雙金，蔚為佳話。 賽後潘幸甄說，兩人有講好要一起拿金牌，很開心真的完成。

▲大同醫院醫療防護團及時提供高雄市代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務。（圖／高市府教育局提供）
▲大同醫院醫療防護團及時提供高雄市代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務。（圖／高市府教育局提供）
此外，桃源國中也在今年全中運大放異彩，雖是山區極偏小校，學生以布農族居多，於今年全中運柔道及舉重賽事斬獲1金1銀7銅，優異表現不亞於市區學校，校長陳世明表示，亮眼的成績，除了選手的努力，也歸功於教練們的用心，除了專業訓練外，平時也擔負照顧選手課業及生活起居的責任。

高市府教育局今年仍與大同醫院合作，由骨科及復健科醫師、物理治療師、臨床心理師等組成醫療防護團，巡迴各賽場及駐點團本部，及時提供高雄市代表隊選手賽前、賽中及賽後第一線運動防護及醫療服務，大獲選手好評。

桃源國中柔道選手林沛芯在全中運三個月前，腰部嚴重受傷一度要開刀放棄，因為大同醫院有舉重亞奧運選手照顧的經驗，比照亞奧運規格的療法，讓沛芯能正常練習，今年順利奪下柔道女子第四量級金牌。路竹高中國中部拳擊選手唐綮荃在全中運比賽期間，因右前臂疑似骨裂，最後在大同醫院醫療防護團隊醫師妥善照護下奪得銀牌。

高市府教育局長謝文斌說，全國中等學校運動會是提供國、高中選手發揮優異競技運動最盛大的賽事舞台，選手的優異表現讓高雄市與有榮焉，教育局感謝基層教練、指導老師訓練的辛勞，也感謝大同醫院隨隊醫療團隊的支援，提供高市選手最專業貼心的運動防護服務。

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