黃子佼、林叨囝仔接連翻車！趙自強撂重話「公眾人物要戒慎恐懼」
長期關注兒少議題的藝人趙自強，今（28）日與美女主播張齡予一同出席「饗賓集團Ｘ家扶基金會」舉辦的公益餐會。談到近期的黃子佼私藏未成年不雅片風波，趙自強語氣略帶嚴肅，直言：「不對就是不對！」不僅對演藝圈，甚至是網紅「林叨囝仔」等公眾人物來說都是個警惕，呼籲大家要「戒慎恐懼！」
記者詹鎰睿／台北報導
近期奔波兒童劇團、Popcast的趙自強坦言，最近因為壓力太大，體重又飆到9字頭以上，再看到近年來有關心血管疾病的新聞不斷出現，讓趙自強有些害怕，當場許下承諾，希望能迅速恢復體態，把體重控制在7字頭以下。趙自強笑說，上次去做健檢，結果報告通通都是紅字，只有身高是正常的，直呼：「三高是胖子的基本配備啊！」
談到黃子佼風波，趙自強先是想了一下才嘆氣表示，「不對的事情本來就不對！沒有人什麼人可以去說，他（黃子佼）應該要自己去處理。」趙自強認為，每個人都有黑暗面，作為公眾人物，在媒體的監督下，必須要珍惜自己得來不易的機會。
「身為一個藝人，真的要謹言慎行！」趙自強說，黃子佼的事情對演藝人員來說是種警惕，絕對要戒慎恐懼，「尤其是在做大人的模範、榜樣，小孩都在看，還是要小心啦！」
至於網紅「林叨囝仔」7寶媽日前歧視資源班孩子的失言風波，趙自強仍強調，公眾人物或是意見領袖，講話都要小心，要珍惜自己的角色，多關愛別人、多替別人著想再來說話。
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