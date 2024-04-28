母親節網購、3C優惠　Momo蛋糕對折、Yahoo推《淚之女王》愛用包

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momo觀察接近母親節，蛋糕買氣月增飆五成，鎖定母親節蛋糕商機，嚴選超過50大知名甜點品牌，包含經典團購熱賣王亞尼克、哈根達斯、ChizUP、起司公爵等千款熱門蛋糕即日起至5/12直降5折起。momo據站上銷售觀察，又以贈禮方便體面的「奶凍捲」為送禮自用首選，而盛夏療癒系「冰淇淋蛋糕」及極致華麗派「粉嫩造型蛋糕」也頗受歡迎。5/3每週一、三、五中午12:00至13:00「限量搶五折蛋糕」。
🟡Yahoo奇摩購物
熱播韓劇《淚之女王》女主角金智媛讓母親節掀起財閥千金風， Yahoo奇摩購物搜羅時下最夯包款，推出《淚之女王》女主角愛用包專區6折起，加碼再享83折，女神同款「Valentino Garavani VLogo水鑽小牛皮手提包」現省4萬元！貴婦頂級保養大牌也在母親節檔期業績成長逾6成。
🟡PChome 24h購物
PChome 24h購物觀察站上近一週（4/18~4/24）「包包、按摩椅」等關鍵字躍上全站熱搜排行榜，帶動站上「精品包」近一週業績較上一週成長超過20%，而「按摩家電」買氣也有提升。即日起至5/12（日）推出「媽咪選禮指南」，精選美妝保養品、按摩家電、時尚精品等多樣商品限時下殺2.5折起，每逢週四、六、日限時加碼最高10% P幣回饋，使用APP下單購買指定品消費滿1000元送50 P幣、滿5500元送150 P幣，戳戳樂最高送520 P。
🟡蝦皮購物
5/5前，打造「5.5媽呀購物節」，祭全站5折券、蝦幣7%回饋券、寵媽狂灑蝦幣三大回饋外，4/28至4/29 輪番兩天推出「愛$9即時搶」活動，精選「頂級床寢、質感餐廚、環保水杯瓶」三大生活品類商品9元起限時搶，下單還有機會抽金項鍊。即日起至5/5，開放領取全站5折券，消費滿1999元可折抵999元，限5/5全日可使用，同時開放領取「蝦幣7%回饋券」，消費滿799元可回饋60蝦幣，限5/5當天凌晨0點、12點、18點、22點四大時段使用，同時，即日起至5/4，將任一商品加入購物車，即可領取0.3蝦幣；5/5 前分享活動給好友，天天最高再領取99蝦幣。
🟡台灣大哥大
5月31日前到台灣大實體或myfone網路門市申辦「自由選」指定專案，眾多商品專案價0元起，包含5月2日tokuyo U.U玩美椅Pro+按摩椅，申辦月付1599元5G指定專案即可0元帶走，現省近6萬元。iPhone 15系列指定專案0元起，獨家享Apple One 前3個月免費，5月1日起，舊機換新機最高現折2萬8800元，VIP續約還可享最高5000元折價，到直營門市購買空機享9.4折優惠，指定銀行最高分期24期0利率；而月付1399元搭配指定5G專案，iPad 10th 64G(WiFi)與AirPods第3代(MagSafe充電盒版)即可0元帶回家。
🟡雙全國際
由雙全國際代理的台灣在地品牌DIKE，推出「DIKE 多功能移動式水冷氣」主打創新無排熱管設計，可製冷、送風、除濕，在嘖嘖募資創下 1600 萬預購佳績，即起正式上市，定價 1萬7900元，全台 20 間雙全百貨專櫃門市特價 15,500 元。搭配母親節好禮五選一優惠活動。
🟡三星
6月30日前，推出「春遊購星機」優惠活動，購買指定機型，即可獲得7-11商品卡，單筆滿15萬元，再加碼送2萬元旅遊金，包含BESPOKE 設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱、智慧美型微波烤爐、蒸洗脫蒸本事滾筒洗衣機與蒸本事瓦斯型乾衣機、AI衣管家電子衣櫥、Jet無線變頻吸塵器等都在優惠行列中。