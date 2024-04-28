改裝排氣管遭臨檢　雄警意外發現外籍男酒測值超標遭送辦

為防制酒駕發生，守護市民生活安寧品質，高市警局持續規劃執行易肇事路段、飲酒熱點之酒駕臨檢並聯合環保、監理機關執行警監環聯合稽查，員警於臨檢時發現一名菲律賓籍男子騎乘重機車有改裝排氣管，遂予以攔查，且酒測值達0.27MG/L，隨然男子一臉疑惑表示他已有睡過覺，警方解釋身體仍殘留有酒精成分，全案依公共危險罪送辦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲員警發現一名菲律賓籍男子騎乘重機車有改裝排氣管，並發現酒測值超標，菲律賓男子表示他已有睡過覺，全案仍依公共危險罪送辦。（圖／高市交通大隊提供）高市警局於4月27日至28日執行「署辦取締酒駕及警監環聯合稽查」專案勤務，統計執行期間共取締酒後駕車計19件。勤務期間，楠梓分局於加昌路實施臨檢時，發現一名菲律賓籍男子騎乘重機車有改裝排氣管，遂予以攔查，發現他身上有明顯酒味，警方進行儀器檢測酒精呼氣值達0.27MG/L，看到數值男子一臉疑惑表示他已有睡過覺，警方解釋身體仍殘留有酒精成分，並以英文告知「You are under arrest」，全案依公共危險罪送辦。高市交通大隊也提醒民眾，警方全力防制酒後駕車發生，努力朝全民零酒駕共識目標邁進，亦持續針對噪音熱區、路段實施聯合稽查取締改裝及噪音車輛，呼籲民眾勿心存僥倖違規改裝、酒後駕車上路。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 兼顧人才培育及地方發展 頂尖大學高雄設分部獲專家學者支持國際搜救犬日 陳其邁慰問搜救犬隊希望台灣平安新住民「譯」起來 多語服務「雄」厲害全中運高市成績亮眼 舉重奪11金傲視全國