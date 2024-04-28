《淚之女王》今完結！金秀賢親曝角色走向 劇迷崩潰：真的看夠了
韓劇《淚之女王》的討論度集集攀升，今（28）日將迎來大結局，劇中主演們金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延也各自分享了最後一集的看點，其中金秀賢表示：「請期待賢祐為了海仁可以做到什麼程度。」讓劇迷再度崩潰，心疼金秀賢飾演的白賢祐，直呼：「我們真的看夠了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
《淚之女王》第15集劇情最後來到高潮，失憶的洪海仁（金智媛飾演）終於想起過往一切，崩潰痛哭想去找白賢祐，沒想到卻被反派男二尹殷盛（朴成焄飾演）發現，尹殷盛情緒失控，為了阻止兩人相認，開車衝撞白賢祐，劇情停在這，灑狗血的程度讓劇迷們看傻眼，卻也忍不住期待最後一集。
由於金秀賢提到完結篇表示：「請期待賢祐為了海仁可以做到什麼程度，一直看到最後吧。」讓觀眾們忍不住害怕地表示，「什麼！到底還有什麼」、「還要做到什麼程度，夠了啦」、「真的好害怕，為什麼我會變得不安啊」、「怕爆」、「不用，已經看夠了嗚嗚，不說空話的金秀賢啊」。
另外，金智媛也透露，因為拍攝時間很長，播出前一直很緊張，沒想到很快就結束了，感覺有點失落，但她作為觀眾也看得很開心，「謝謝大家的支持與喜愛，在真的結束前都不是結束！請各位陪伴《淚之女王》到最後吧」，而朴成焄也提及，完結篇能看到尹殷盛被逼入絕境會如何暴走，郭東延則表示，最後能看見洪家所有成員歷經波折後的變化，希望大家多多期待。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道