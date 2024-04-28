五月天花蓮溫暖開唱！張齡予感動「對我們幫助很大」 當地現況曝
亞洲天團五月天主唱阿信今（28）日凌晨無預警宣布，將在花蓮舉辦公益演唱會「Just Love It ! 」盼能透過音樂的力量，幫助花蓮在地觀光經濟，讓歌迷好暖心。為此，老家同樣在花蓮經營飯店的主播張齡予相當感動，認為五月天的降臨真的會帶給在地業者很大的幫助。
記者詹鎰睿／台北報導
花蓮近期餘震不斷，張齡予今日出席活動時受訪坦言難過又擔心，雖然老家經營的飯店沒有員工受傷，但她心中還是非常沉重，幸好花蓮人都很團結，包含她的老家飯店在內，不少業者紛紛集結資源，投入災情提供救援，目前也只能祈禱花蓮盡快恢復安全。
談到經濟現況，張齡予表示，目前交通受到地震影響，當地完全沒有人流進來，許多業者的生計都受到嚴重的衝擊，「很難過啊！基本上都是和我們一起長大！」盼望大家能持續關注花蓮，支持花蓮在地產品。
聊到五月天即將來花蓮舉辦公益演唱會，張齡予驚訝又感動：「這會給花蓮當地很大的幫助！」也強調屆時他們會盡全力確保旅客們的安全，希望天團的降臨能為當地帶來生計。此外，張齡予還笑著許願周杰倫、蔡依林、羅志祥等多位巨星都可以來花蓮開唱，幫助花蓮促進觀光經濟。
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