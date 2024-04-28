17位藍委訪陸！陸就宣布13項惠台措施 國民黨團嗆：民進黨做不到
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率黨籍委員共17人訪陸，大陸官方接連宣布13項惠台措施。對此，國民黨團指出，證明兩岸和平交流、理性對話，避免惡意螺旋不斷上升，民進黨做不到、不願做、不想做，只有國民黨積極做、努力做、認真在做，也呼籲520即將上任的賴政府及民進黨中央，理性、正面看待此次國民黨立院黨團帶回來的交流成果。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團發布新聞稿指出，本次立院黨團的成功出訪，證明兩岸在維護2350萬台灣民眾權益的最優先前題下，兩岸依然可以展開對話、良性溝通、化解敵意，國民黨立院黨團為了兩岸和平穩定發展持續努力不懈、成功達成使命。
國民黨團直指，而這次出訪大陸官方宣布恢復台灣文旦柚輸陸、兩岸人民交流部分，宣布福建居民赴馬祖旅遊及福建省政府新一波惠台措施，更對403地震花蓮災民捐贈組合屋。
國民黨團認為，這些成果也再次證明，兩岸不管官方還是民間，只要理性溝通、良性對話，受惠的絕對是台灣的百工百業、全體善良的台灣民眾，兩岸絕對不是只有對抗、衝突，民進黨所堅持的「抗中保台」，事實上是持續害台、讓敵意螺旋越加上升。
國民黨團呼籲，520即將上任的賴政府及民進黨中央，理性、正面看待此次國民黨立院黨團帶回來的交流成果，並在此良性的基礎及前題下推動兩岸官方的融冰對話，開啟務實的兩岸交流，才是中華民國之幸、全台2350萬全民之福。