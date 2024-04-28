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Toyz販毒被判刑期4年！館長預測「關2年出獄」嘲諷：假釋幾乎都過

▲Toyz販毒被判刑期4年，館長直播預測「頂多關2年就出獄」，甚至嘲諷台灣法律很爛。（圖／館長惡名昭彰Youtube）
▲Toyz販毒被判刑期4年，館長直播預測「頂多關2年就出獄」，甚至嘲諷台灣法律很爛。（圖／館長惡名昭彰Youtube）

記者洪生儒／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）因為在3年前被警方查獲販賣大麻菸彈，遭到逮補後被法院判處4年2個月定讞，最快將於下個月入監服刑，讓外界都相當關注他的近況。而過去與Toyz有過不少恩怨的館長（陳之漢）也在昨（27）日透過直播，跟粉絲們談論到此事，館長大膽預測：「以台灣的法律寬鬆標準，頂多被關2年半就可以假釋出獄了！」引起高度關注。

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▲實況主Toyz（劉偉健）在三年前被警方查獲販賣大麻菸彈，遭到逮補並被法院判處4年2個月定讞，最快將於下個月入監服刑。（圖／Toyz IG）
▲實況主Toyz（劉偉健）在3年前被警方查獲販賣大麻菸彈，遭到逮補並被法院判處4年2個月定讞，最快將於下個月入監服刑。（圖／Toyz IG）
館長在昨（27）日的直播中指出：「Toyz從被逮補到入獄，這段時間整整拖了3年，但因為Toyz沒有前科，所以刑期滿一半就可以申請假釋，如果在監獄的表現沒有太大的問題，審理半年就可以如願出獄。」

▲館長在昨（27）日的直播中指出：「Toyz從被逮補到入獄，這段時間整整拖了三年。」（圖／Toyz IG）
▲館長在昨（27）日的直播中指出：「Toyz從被逮補到入獄，這段時間整整拖了3年。」（圖／Toyz IG）
此外，館長更在直播中大膽預測：「我預測啦！最慢2年6個月人就在外面了！」館長也直言：「光看這案件就知道台灣法律有多爛，假釋幾乎都會過，台灣的法官深信人民是可以教化的，認為大家出獄之後都不會再犯，問題是出去的人幾乎都再犯。」

▲館長在直播中大膽預測Toyz不會關到最後才出獄：「我預測啦！最慢2年6個月人就在外面了！」（圖／館長IG）
▲館長在直播中大膽預測Toyz不會關到最後才出獄：「我預測啦！最慢2年6個月人就在外面了！」（圖／館長IG）
談到Toyz與超哥的事件，館長則認為，超哥是因為在氣頭上，態度才會不好，難免會脫口沒有邏輯的言論，不過館長認同超哥一個論點，就是Toyz自從被發現吸毒、供出上游爭取減刑後，就開始肆意妄為，「台灣有熱度的Youtuber幾乎全被他X到了嘛！」而先前超哥也對於Toyz要入獄一事發文感嘆：「妖魔終於要入十八地獄淨化。」掀起網友議論。

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