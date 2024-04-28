天氣預報／一週天氣出爐！這2天「全台濕透」防大雨　北部剩20度

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張承傳指出，明天環境為「偏南風至西南風」，各地天氣相對較穩定且悶熱，水氣較少，只有在中部以北仍有「零星短暫陣雨」，午後宜蘭、花蓮及各地山區有「局部短暫雷陣雨」，可以說是多雲到晴相當舒適。
氣溫部分，全台也是偏向溫暖，北部攝氏23至31度、中部攝氏23至33度、南部攝氏24至34度、東部攝氏24至34度；週二鋒面接近水氣稍微增多，中部以北、宜蘭、花蓮有「局部短暫陣雨」，其它地區有「零星短暫陣雨」，午後各地山區有「局部短暫雷陣雨」。
週三開始又變天 連2天全台有雨
張承傳說明，週三鋒面正式通過，各地天氣又轉為不穩定，週三、週四2天，全台各地容易出現「短暫陣雨或雷雨」，其中西半部需留意「短延時強降雨」，並有局部較大雨勢發生的機率。
鋒面通過之後，東北季風會增強，屆時北台灣天氣稍轉涼，白天高溫只剩攝氏25至27度，早晚低溫則在攝氏20至22度，其它地區也因為雲多下雨，氣溫將會略微下降。
週五天氣轉穩 高溫少雨環境來臨
張承傳提及，週五（5/3）開始東北季風就會減弱，北台灣氣溫明顯回升，有機會在突破攝氏30度，由於環境轉偏東風，迎風面的東半部有「局部短暫陣雨」，西半部以多雲為主，午後山區有「局部短暫雷陣雨」，類似天氣目前預估持續至5月7日。
至於許多民眾關心的「梅雨鋒面」，氣象署表示，上週兩波鋒面雖然有西南風配合，但仍不屬於「梅雨鋒面」，主要原因是「西南季風」的環境還沒建立，未來一週影響台灣的鋒面也持續定義為「春雨鋒面」，而真正的「梅雨鋒面」何時到來還有待觀察，目前預估可能在5月中下旬才會出現。