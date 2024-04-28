金塊連4戰落後湖人雙位數！Jokic以賽馬舉例：誰先到終點比較重要

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「我們當然想（更快進入狀況），但我從賽馬中學到，重點不是起跑，而是誰先衝向終點。」Jokic這樣說道，「我們球隊今天的表現不太好，所以希望我們能做得更好。 我們嘗試重新振作，並控制住比賽，但最終沒能成功。」
Jokic也點出，他認為湖人在加快比賽節奏，以避免和金塊進入陣地戰消磨，「他們確實在加快比賽速度，」Jokic說道，「他們上空籃、在內線摧毀了我們，而我們就是無法投進球，他們有時也無法投進球，但這似乎對我們影響更大。湖人是一支很棒的團隊。」
金塊主帥Michael Malone認為球隊的進攻不是問題，重點是防守太爛，特別是在內線，讓湖人得到72分的禁區得分，「我們的禁區防守就是個笑話，我整場比賽都在和球員喊：『禁區、禁區、禁區。』第3戰他們在禁區得到了70分，我們最終找到了獲勝的方法。 今晚，他們得到了72分。……我認為我們沒有展現贏下比賽需要的身體狀況和心態，這看起來不像是一場關門戰。」
湖人前3戰籃板方面有著巨大劣勢，今晚卻只落後金塊1個進攻籃板，這是他們能頂住對手反撲的關鍵，LeBron James認為今晚抓下23籃板的Anthony Davis居功厥偉，「他今天統治了籃板，其中20個都是防守籃板，這都是我們能發起進攻，並能達成比賽計畫的關鍵。」
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