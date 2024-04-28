NBA季後賽／湖人中鋒時隔73天復出！G4背水一戰　力拚避免被橫掃

金塊連4戰落後湖人雙位數！Jokic以賽馬舉例：誰先到終點比較重要

▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic表示，他們當然想避免在比賽中落後，不過如何跑到終點才是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic表示，他們當然想避免在比賽中落後，不過如何跑到終點才是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（28）日以108：119敗給了洛杉磯湖人，球隊系列賽總比分被追到1：3，他們連續4場比賽落後達到雙位數，球隊也因此嚐到了苦果。賽後金塊中鋒Nikola Jokic表示，他們當然想避免落後，不過自己從賽馬中得到經驗，認為如何跑到終點才是關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金塊這一輪系列賽大部分時間處於落後，連續4場比賽都曾經處於雙位數分差的劣勢，雖然球隊展現在關鍵時刻控制比賽的能力，取得系列賽3：0的領先，但今天他們還是在重要的關門戰踢到鐵板，在客場吞下敗仗。

我們當然想（更快進入狀況），但我從賽馬中學到，重點不是起跑，而是誰先衝向終點。」Jokic這樣說道，「我們球隊今天的表現不太好，所以希望我們能做得更好。 我們嘗試重新振作，並控制住比賽，但最終沒能成功。」

Jokic也點出，他認為湖人在加快比賽節奏，以避免和金塊進入陣地戰消磨，「他們確實在加快比賽速度，」Jokic說道，「他們上空籃、在內線摧毀了我們，而我們就是無法投進球，他們有時也無法投進球，但這似乎對我們影響更大。湖人是一支很棒的團隊。」

▲本場比賽金塊讓湖人團隊在禁區予取予求，在禁區拿到72分的分數，同時籃板數也輸給湖人，這讓金塊總教練Michael Malone非常不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲本場比賽金塊讓湖人團隊在禁區予取予求，在禁區拿到72分的分數，同時籃板數也輸給湖人，這讓金塊總教練Michael Malone非常不滿。（圖／美聯社／達志影像）
金塊主帥Michael Malone認為球隊的進攻不是問題，重點是防守太爛，特別是在內線，讓湖人得到72分的禁區得分，「我們的禁區防守就是個笑話，我整場比賽都在和球員喊：『禁區、禁區、禁區。』第3戰他們在禁區得到了70分，我們最終找到了獲勝的方法。 今晚，他們得到了72分。……我認為我們沒有展現贏下比賽需要的身體狀況和心態，這看起來不像是一場關門戰。」

湖人前3戰籃板方面有著巨大劣勢，今晚卻只落後金塊1個進攻籃板，這是他們能頂住對手反撲的關鍵，LeBron James認為今晚抓下23籃板的Anthony Davis居功厥偉，「他今天統治了籃板，其中20個都是防守籃板，這都是我們能發起進攻，並能達成比賽計畫的關鍵。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

找到擊敗金塊方法？詹皇說出真相　湖人要創造史無前例歷史奇蹟

金塊籃板數首度輸湖人！主帥Malone怒了：球隊內線防守簡直是笑話

湖人「斬首計畫」！金塊Murray場均比去年少11分　詹皇也上陣守他

湖人AD再砍下雙20！季後賽數據成「濃眉大神」　金塊晉級最大難關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生