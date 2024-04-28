《不夠善良的我們》「她」領便當！手機藏淚崩真相　結局全場哭慘

媽媽爆劉書宏前任當面爆氣拍桌！被問「是茵聲嗎」　尷尬回應曝光

▲劉書宏（左）母親爆料兒子某任女友曾在飯局上拍桌，讓主持人小S懷疑這名前任就是茵聲（右）。（圖／索尼音樂提供）
▲劉書宏（左）母親爆料兒子某任女友曾在飯局上拍桌，讓主持人小S懷疑這名前任就是茵聲（右）。（圖／索尼音樂提供）

記者施以慧／綜合報導

演員劉書宏曾與YouTuber「這群人」成員鄭茵聲交往3年。但兩人在2021年官宣分手，和平分開沒有互撕也被外界視為感情典範。不過劉書宏的媽媽近日上小S節目《小姐不熙娣》爆料，兒子有位前女友曾在吵架時在她面前大聲拍桌，讓她覺得相當傻眼，而被問到這名「前女友」是否就是茵聲，她的曖昧回應也讓全場議論紛紛。

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▲劉書宏的媽媽在節目上爆料，全場驚呆，小S詢問是否是茵聲，她竟回覆：「我沒有說。」（圖／小姐不熙娣 YouTube）
▲小S詢問劉書宏的媽媽（前排中）「拍桌女友」是不是茵聲，她竟回覆「我沒有說」。（圖／小姐不熙娣 YouTube）
劉書宏媽媽日前與他一同登上綜藝節目，聊到兒子哪任女友讓她覺得最不喜歡時，她坦言不禮貌或得罪自己的比較少，不過確實發生過與兒子吵架時氣得拍桌的案例。劉書宏媽媽還原當時過程，表示他們母子與女方父女在餐廳吃飯，小倆口卻突然發生口角，女方疑似因為氣不過而當場拍桌；她坦言做媽媽的不希望兒子被這樣對待，當下也冒出「怎麼會對我兒子這樣」的想法。

▲儘管劉書宏出面澄清，不過媽媽的曖昧回應已經讓眾人心裡有底。（圖／小姐不熙娣 YouTube）
▲劉書宏媽媽對「拍桌女友」的曖昧回應已經讓眾人心裡有底。（圖／小姐不熙娣 YouTube）
主持人小S後續談到茵聲，詢問劉書宏媽媽能否與她處得來，她尷尬不回應，對此，當小S追問「還是說拍桌子的就是她」時，又脫口「我沒有說」，讓全場驚呆，劉書宏則急忙撇清「不要亂講啦」。

不過也有粉絲認為，就算當事人真的是茵聲，單憑一方說詞也沒必要對茵聲有其他誤解，還是要了解女方說法才有辦法做出評論。

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