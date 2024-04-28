高市中小學科展得獎作品出爐 AI科技運用、淨零碳排議題受矚目
高雄市第64屆中小學科學展覽會，今(28)日在科工館舉辦頒獎典禮。今年有高、國中小401件作品參賽，題材豐富多元，其中260件作品通過初、評審後，選出物理、地球科學、數學、生活與應用科學科等28類前三名作品，將代表高雄市參與7月22日至26日在臺南市舉行的今年全國科展。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市致力推廣科學教育，歷年於全國科展競賽皆有亮眼表現，今年科展主題為「科學創新 夢想翱翔」。作品有結合最新的AI科技主題以及高雄市致力推動的環境永續SDGs淨零碳排議題，另亦有作品主題結合新興時事議題(如地震、建築)，皆可看出學生致力於新知識的追求。
高中組不少作品進行深入研究探討，內容包含AI運用、力學磁學、生命科學、環境汙染、微生物、生態、植物生理、社會議題等主題，結合生活應用與環境探討等研究比例上升，提高科學活用價值。
國中組作品亦表現傑出且頗具創意，如數學類作品之題材包含幾何、代數、組合、算數等，從生活中發掘數學問題，進而解決問題，深受評審肯定。
國小組「生物」類、「物理」類、「地球科學」類和「生活與應用科學」類著重解決實際生活問題，題材選擇多元且生活中常見，能符合學習經驗與探討意義，各組同學在現場發表時，展現優異的表達能力，充分發揮團隊合作精神。