傳承！Tony Parker教松山高中打「5Out」　嚴肅要求球員執行力

我是廣告 請繼續往下閱讀
Parker這次是從法國經荷蘭搭機來台灣的，飛行時間約16小時，而Wilkins則是從亞特蘭大來的，同樣舟車勞頓。不過兩人保持熱情和專業，早上記者會結束後，稍作休息就來到場邊，給予小球員許多建議。
松山高中葉韋喬教練表示，Parker在第一節結束時有來到場邊，稱讚松山球員在球的流動上很出色，但也提醒球員要注意攻防轉換的細節，避免無謂的失誤，不要因為累了就隨便傳。同時也透露在昨天他們也有和Parker交流，聊到球隊未來要打「5Out」，Parker也推薦球隊可以向雷霆隊來學習。
葉韋喬說，Parker當時分享說，霆隊的5Out就是很強調弱側邊的走位、球員在無球時要怎麼判讀，會打Flare Screen，讓強側邊在進攻時，弱側也有很高的威脅性，不會說就只是站在一旁看而已，這讓他們上了一課。
「這對我們教練來說也是獲益良多，國外籃球很強調場上的空間，對同樣的東西有不一樣的見解。」葉韋喬透露，這次私下也有球員問兩位球星問題，像查傑就有問如果遇到像光復高中這種防守時會全換的球隊怎麼辦？「Parker就是說這樣的情況，就要果斷ISO（單打），但弱邊要有射手，空間要足夠。」
葉韋喬表示，其實高中基本動作很重要，松山這些年很注重球員在場上的基本功鍛鍊，Parker的見解對他們來說很受用。
而在國際高中邀請賽的最後一天，Parker和另一名球星Dominique Wilkins分別擔任Team Taiwan和Team Japan的教練，兩人都相當認真教球，並不只是走個過場而已，當球員沒達到自己的要求，他們都會嚴厲的指正。第二節中段時，Parker一看到球員執行不確實，就走到靠近紀錄台的位置大喊：「我說要全換（Switch Everything）。」展現在場上一絲不苟的一面。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁