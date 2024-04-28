慧慈消失螢光幕8年！現蹤新莊被胡瓜找到了 「44歲現況」曝光
曾憑藉一句「Oh！My God！」爆紅的素人諧星慧慈，自從2016年與如花、好娜姬與湯尼陳組成的團體「蘆薈雞湯」解散後，就幾乎沒有在螢光幕上亮相。不過，現年44歲的慧慈卻突然現身《綜藝大集合》，原來她從來沒有看過胡瓜本人，只是單純跑來追星，逗趣的互動讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
《綜藝大集合》日前來到新北市新莊區，胡瓜帶著大家一同逛起了新莊廟街，還順便與介紹在地的豐富人文故事。怎料，在玩遊戲的過程中，眼尖的胡瓜竟然從人群中發現曾紅極一時的諧星慧慈。
上前訪問後才得知，原來慧慈是單純跑來看錄影，因為她從來沒看過胡瓜本人。有趣的是，慧慈身上穿的粉色衣服跟胡瓜一樣，結果被現場瘋狂起哄「情侶裝」，逗得胡瓜一臉綠，恨不得馬上脫掉衣服。
而在大家的鼓勵下，胡瓜邀請了慧慈參加這次的遊戲，並讓她挑選喜歡的男生，沒想到所有男藝人都被慧慈嫌棄，不是身高不夠、就是不夠帥。
結果鬼靈精怪的籃籃，立刻把節目製作人智傑拉了出來，結果慧慈一看到製作人的帥氣後點頭如搗蒜，讓製作人勉為其難的答應，只見快樂的慧慈和無奈的製作人成為了鮮明的對比，雖然遊戲最後沒有過關，但兩人充滿笑料的互動，還是讓眾人看得津津有味。
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