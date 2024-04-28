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路跑／海綿寶寶25周年夜跑來了！5／8前搶先報　有望抽超萌摺疊椅

▲海綿寶寶25周年夜跑來了！5月8日前搶先報有望抽超萌摺疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲海綿寶寶25周年夜跑來了！5月8日前搶先報有望抽超萌摺疊椅。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

海綿寶寶25周年夜跑來了！根據官方資訊表示，活動將在8/10於新北微風廣場、8/17在台中中央球場、8/24在台南市正統鹿耳門聖母廟接力舉辦。此外，若在5/8前搶先報名，將有望抽中限量300個的超萌海綿寶寶摺疊椅。

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活動官方表示，為了慶祝海綿寶寶25周年，海綿寶寶特別與「全統運動」攜手合作，共同舉辦一場在漫漫長夜中也能熱情引跑的主題活動──海綿寶寶25週年夜跑派對。特別邀請所有海粉們一同歡度星光閃耀的夜跑派對，並且為海綿寶寶和他的好友們送上25週年的生日祝福。

無論你身在北中南，都能和海綿寶寶、派大星一起享受著夏夜的清爽，並遙望綴滿星星的夜空！這次活動結合了海綿寶寶25週年、夜晚派對、路跑三大元素，除了專屬主題賽道、特色舞台融入海綿寶寶25週年的派對元素，在夜空閃爍之際還有超吸睛的海綿寶寶拍照打卡點，以及互動小遊戲等精彩節目，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理這次賽事的相關資訊：


📌「海綿寶寶25周年夜跑」賽事資訊


海綿寶寶25周年夜跑-新北場

時間：2024年8月10日（星期六）

地點：新北市蘆洲區微風運河廣場


海綿寶寶25周年夜跑-台中場

時間：2024年8月17日（星期六）

地點：臺中市西屯區中央球場


海綿寶寶25周年夜跑-台南場

時間：2024年8月24日（星期六）

地點：台南市正統鹿耳門聖母廟停車場


 📌「海綿寶寶25周年夜跑」報名相關資訊

海綿寶寶25週年夜跑本次分別在3地開跑，雖然活動日期不同，但賽事報名期間統一為2024年5月9日（二）至2024年5月30日（四）。

▲若在5月8日前報名「海綿寶寶25周年夜跑」，則能夠參與300個超萌海綿寶寶摺疊椅的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲若在5月8日前報名「海綿寶寶25周年夜跑」，則能夠參與300個超萌海綿寶寶摺疊椅的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）
此外，若參賽者在正式開放報名的5月8日前報名，則能夠以搶先報名的身份，參加限量300個超萌海綿寶寶摺疊椅的抽獎，新北、台中、台南都各會有300個名額。


📌「海綿寶寶25周年夜跑」參賽禮＆完賽禮

▲海綿寶寶25周年夜跑，報名「星空派對狂歡組」組別參賽者的參賽禮贈品。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲海綿寶寶25周年夜跑，報名「星空派對狂歡組」組別參賽者的參賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
海綿寶寶夜跑派對本次報名也分為2組，差異主要在價錢和參賽禮的差異。「星空派對狂歡組」報名費為$980新台幣，其中贈品包括「星空派對紀念上衣」、「徹夜狂歡LED發光帽」、「派對好友狂歡浴巾」、「超級好友摺疊收納籃」或「閃耀星空LED應援棒」（2選1）以及「狂歡派對夜光紋身貼」。

▲海綿寶寶25周年夜跑，報名「派對饗宴狂樂組」組別參賽者的參賽贈品。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲海綿寶寶25周年夜跑，報名「派對饗宴狂樂組」組別參賽者的參賽禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）
另外一個報名組別為「派對饗宴狂樂組」，報名費用為$1,980新台幣，可以視為「星空派對狂歡組」的升級版，除了上述的贈品外，還有「準備好了嗎海盜阿西地墊」和「好麻吉收納旅行包三件組」，內容物相當豐富。

▲海綿寶寶25周年夜跑的完賽者，將能換取造型可愛的完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲海綿寶寶25周年夜跑的完賽者，將能換取造型可愛的完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
此外，完賽後將會發贈完賽禮、完賽獎牌、完賽證明，完賽獎牌上也有海綿寶寶、派大星、小蝸的身影，相當可愛且值得收藏。

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