《賀瓏夜夜秀2》官宣！博恩「無法相信人」　賀瓏看到鏡頭會害怕

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博恩透露因為公關危機的關係，對陌生人的信任感確實降低很多，坦言先前發生的外送員事件其實讓他非常受傷，陷入低潮，「很多都是期待落差，以為你是好人，你居然會講這麼壞的事情，所以一開始都講遊戲規則，我覺得就不會受傷」，對於一直以來的風波，賀瓏也直言，現在看到攝影機其實會害怕，變得防備心很重，「心裡最難受的就是被誤解這一塊，那我現在心情調適過來，我覺得最大的轉變就是，我發現很多誤解其實是沒辦法解開的」，他坦言放下這些後，心情好很多。
至於到國外會不會水土不服？賀龍透露從日本搭飛機回來的過程似乎是被細菌感染，「我現在一隻眼睛腫起來」，博恩表示，他在美國會很想念蔬菜，「美國人不吃菜，我不知道為什麼」，笑虧自己會有排便問題，頓時讓現場笑翻，他也提到，老婆都會愛相隨，跟著他出國，孩子則是不一定，有時候會給爸媽帶，在國外和孩子視訊時，因為兒子都會匆匆要掛掉電話，讓博恩忍不住超走心，「他也不太想要跟我講話，每次視訊最後都是我兒子主動提掰掰。」
被問到會不會想生第二胎，博恩斬釘截鐵回答：「一胎就好了。」賀瓏看到博恩結婚生子的人生卻讓他卻步，會覺得這些計畫應該都要三思，表示這是在燃燒生命，「真的不太敢碰」。而對於有些網友會比較博恩和賀瓏誰比較好笑，一向直率的博恩表示：「這是很白癡的問題。」他用樂團舉例，大家也無法比較五月天還是美秀集團比較好笑，因為就是風格完全不一樣。
博恩坦言，這次巡迴會邀請神祕嘉賓，他們雖然會極力邀對方來現場，但不會上台，提示對方是「出滿多事的人，但他本性是好的」，賀瓏被問到會不會邀請趙少康到《賀博台瘋》6月21日、22日的小巨蛋站現場觀賞表演？他開玩笑表示：「那我同時也會邀賴清德和柯文哲。」蕭美琴、吳欣盈等政治人物都會一視同仁，不會漏掉，「參選過的人都可以免費拿一張票」，讓博恩笑說：「我的公關名單上沒有任何政治人物。」透露自己只會邀請一些藝人、網紅朋友。
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