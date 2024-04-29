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《賀瓏夜夜秀2》官宣！博恩「無法相信人」　賀瓏看到鏡頭會害怕

▲博恩（左）官宣《賀瓏夜夜秀》將會有第二季，也坦言經歷那麼多風波後很難相信人，賀瓏更是看到攝影機就害怕。（圖／記者陳明中攝）
▲博恩（左）官宣《賀瓏夜夜秀》將會有第二季，也坦言經歷那麼多風波後很難相信人，賀瓏更是看到攝影機就害怕。（圖／記者陳明中攝）

記者吳昕蓓／台北報導

博恩、賀瓏聯手演出的單口喜劇《賀博台瘋》世界巡迴如火如荼展開，目前已經登陸日本大阪、東京，接下來將前往美國好萊塢、紐約等地區，由於語言文化差異，他們難免擔心台灣的脫口秀笑點和當地不同，所以也試著要調整過於本土化的內容，希望接下來去美國能夠國際化一點，更鬆口透露，外界瘋狂敲碗的《賀瓏夜夜秀》將會有第二季，「有在年度計畫中」，博恩也直言在經過那麼多風波很難相信陌生人，賀瓏更是看到攝影機就會害怕。

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▲博恩（左）、賀瓏聯手演出的單口喜劇《賀博台瘋》世界巡迴如火如荼展開，目前已經登陸日本大阪、東京，接下來將前往美國好萊塢、紐約等地區。（圖／記者陳明中攝）
由於在台灣地獄梗一直是爭議話題，被問到如何拿捏尺度，博恩直言，「我覺得就是分眾分清楚，所以其實我一直很想要做的就是，這波宣傳我直接跟大家講說千萬不要買票，如果你不喜歡我就不要買票，沒關係真的不用勉強」，賀瓏也有感而發，「我現在有點摸不清楚大家認知上到底是怎麼樣定義這個詞」，他表示，「地獄梗」在過去似乎有一定模式，但如今卻變成「我不喜歡這個演員，他講出來的所有笑話都叫作地獄梗」，讓他感到十分無奈。

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▲賀瓏（右）有感而發，「地獄梗」這個詞和過去的定義似乎已經不一樣。（圖／記者陳明中攝）
博恩透露因為公關危機的關係，對陌生人的信任感確實降低很多，坦言先前發生的外送員事件其實讓他非常受傷，陷入低潮，「很多都是期待落差，以為你是好人，你居然會講這麼壞的事情，所以一開始都講遊戲規則，我覺得就不會受傷」，對於一直以來的風波，賀瓏也直言，現在看到攝影機其實會害怕，變得防備心很重，「心裡最難受的就是被誤解這一塊，那我現在心情調適過來，我覺得最大的轉變就是，我發現很多誤解其實是沒辦法解開的」，他坦言放下這些後，心情好很多。

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▲賀瓏直言，現在看到攝影機其實會害怕，變得防備心很重。（圖／記者陳明中攝）
至於到國外會不會水土不服？賀龍透露從日本搭飛機回來的過程似乎是被細菌感染，「我現在一隻眼睛腫起來」，博恩表示，他在美國會很想念蔬菜，「美國人不吃菜，我不知道為什麼」，笑虧自己會有排便問題，頓時讓現場笑翻，他也提到，老婆都會愛相隨，跟著他出國，孩子則是不一定，有時候會給爸媽帶，在國外和孩子視訊時，因為兒子都會匆匆要掛掉電話，讓博恩忍不住超走心，「他也不太想要跟我講話，每次視訊最後都是我兒子主動提掰掰。」

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▲兒子每次都主動掛掉視訊，讓博恩大走心。（圖／記者陳明中攝）
被問到會不會想生第二胎，博恩斬釘截鐵回答：「一胎就好了。」賀瓏看到博恩結婚生子的人生卻讓他卻步，會覺得這些計畫應該都要三思，表示這是在燃燒生命，「真的不太敢碰」。而對於有些網友會比較博恩和賀瓏誰比較好笑，一向直率的博恩表示：「這是很白癡的問題。」他用樂團舉例，大家也無法比較五月天還是美秀集團比較好笑，因為就是風格完全不一樣。

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▲賀瓏（右）開玩笑表示「參選過的人都可以免費拿一張票」，讓博恩馬上反駁，自己的公關名單沒有任何政治人物。（圖／記者陳明中攝）
博恩坦言，這次巡迴會邀請神祕嘉賓，他們雖然會極力邀對方來現場，但不會上台，提示對方是「出滿多事的人，但他本性是好的」，賀瓏被問到會不會邀請趙少康到《賀博台瘋》6月21日、22日的小巨蛋站現場觀賞表演？他開玩笑表示：「那我同時也會邀賴清德和柯文哲。」蕭美琴、吳欣盈等政治人物都會一視同仁，不會漏掉，「參選過的人都可以免費拿一張票」，讓博恩笑說：「我的公關名單上沒有任何政治人物。」透露自己只會邀請一些藝人、網紅朋友。

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