參觀沙崙科學城成果展　黃偉哲與中央攜手發展先進科技

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黃偉哲表示，今天特別先來看太空中心的獵風者人造衛星介紹，看到其80%以上的零件都是臺灣製造，系統的整合也都是在這裡完成，由此可見臺灣的太空科技發展已經有很好的進程，讓國人都相當振奮。此外，他也提到沙崙智慧綠能科學城在綠色能源及資安科技發展的成果及潛力，期盼國人趁這個機會一起來參觀瞭解。
黃偉哲認為，臺南作為臺灣歷史最悠久的城市，承載著無數的文化遺產和精神價值，而在過去的400年裡，臺南見證了無數的歷史變遷，但始終保持著不變的堅韌與活力，今日的沙崙智慧綠能科學城展現了臺南的創新精神和開放態度，並為這座古老城市注入了新的活力與希望。
南市府表示，市長黃偉哲上任以來，也特別指示市府團隊要配合中央建設，讓人才、技術、產業可以順利紮根。近年來市府投入許多公共建設在沙崙科學城，包括完成核心區的污水專管設置、交通整建，完成三條往歸仁、關廟、仁德的聯外道路及南部最新的會展中心。未來中央會持續投入氫能、化合物半導體等先進技術研發，南市府也將全力協助。
經發局表示，中央政府將太空中心南部辦公室設置在沙崙，顯見對臺南非常重視，此次周年慶活動也將於資安大樓展現國產衛星與火箭的研發成果，民眾只要來到臺南沙崙，就可以看見臺灣的未來，包括中研院第三期量子科技實驗大樓、成大沙崙醫院的模型，歡迎民眾至現場了解。