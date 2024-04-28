傅崐萁堅赴中！洪申翰：花蓮王想當北京朝分封的台灣王

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洪申翰表示，只是傅崐萁手上有幾個重要籌碼，首先是他比其他山頭們更「敢」，擺明綁著國會最大黨團，更可以毫無底線地幹。認為是惡搞粗鄙的，他覺得是得意的勳章。而這也可能是北京對國民黨大老們長年不耐煩後，最欣賞傅的地方。
其次，如果傅崐萁真的成為中共資源的總經銷商，那麼失去黨產而必須高度依靠中共資源跟奶水的國民黨諸公，當然也只能跟著他走，接受他和北京結盟的指揮，而這也是此行上京最大目的。
最後，相較於如侯友宜、朱立倫在中美之間猶疑與曖昧，嘴巴說一套身體做一套，路線模糊毫無論述；傅崐萁擺明就是要讓台灣走上依附中國對抗美國與民主同盟的發展道路，路線清楚的不得了。很多時候，路線清晰還是遠遠優勢於路線模糊的。
洪申翰說，綜合以上，傅崐萁若能成功取得北京的資源代理權，他當然是有能力綁著國民黨團（白黨團暗助即可），主導在野的路線主張，國民黨內就算存在對傅的側目和警戒，也只能徒呼負負。
有些人認為「這些都是他黨事務，需要這麼認真嗎？」洪申翰說，這些中共與國民黨合謀的新情勢，都已經明擺著，正在扯亂台灣內外的發展路線，都已經是每天一場又一場嚴肅的戰鬥了，難道還要裝天真視而不見嗎？「抱歉，我不是黃國昌，做不到一遇傅崐萁，就裝傻裝可愛。」