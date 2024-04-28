Tony Parker執教來真的！林現惟想去美國　他建議「先學好英文」

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Tony Parker魅力無法擋 一一幫球迷簽名
今天Paker參加NBA Cares和國際高中邀請賽活動，下午現身新竹縣體育館，一下車就被球迷擠得水洩不通、被要合照和簽名，他大概4點抵達場館，4：10分左右才終於進入球場。今天場館湧進超過4千名球迷，就是想在現場一睹偶像。
今天有很多球迷舉起他昔日在馬刺隊的球衣，甚至有明星賽限量款的球衣，還有球迷直接向Parker示愛，大喊：「我愛你！」，讓Parker聽到後嘴角也浮起了一抹微笑。
事實上馬刺隊在國內球迷基數相當可觀，一點也不遜色於湖人、勇士、火箭這些老牌人氣球隊，馬刺以超群的執行力、戰術素養和團隊合作所著稱，紮實球風也深深吸引著一些深度籃球迷。
今天開賽前Parker和Dominique Wilkins特地致詞給進場看球的觀眾，Wilkins感謝國泰贊助這個活動，而Parker則感謝台灣球迷，也請求觀眾拿起馬刺的球衣，在他數到3時大喊：「Go Spurs Go！」
Parker執教來真的 給予林現惟真切建議
最終這一場比賽Team Parker以71：65擊敗Team Wilkins，台灣松山高中球員林現惟被選為單場MVP，他賽後透露Parker在比賽中鼓勵他一對一單打（1 On 1），與曾經NBA等級的球星這樣互動，讓他受寵若驚。Parker稱讚林現惟身手很好，同時也打得很無私、全能，是很出色的球員。
而光復高中後為林恩宇則笑說，沒想到Parker在比賽中會這麼認真執教，「因為他是前NBA球員嘛，本來以來可能就是來走個過場，沒想到這麼認真，搞不好比我們更想贏。」
而賽後在得知林現惟未來想去美國挑戰時，Parker也強烈建議他「一定要學好英文」，直言在溝通方面都很有用處。而林現惟自己也清楚，他現在已經有在補習英文，個人預計會在今年夏天前往美國，就讀加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）。
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