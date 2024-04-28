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Tony Parker執教來真的！林現惟想去美國　他建議「先學好英文」

▲NBA前球星Tony Parker在知道台灣高中球員林現惟要去美國念書後，也給予他最實際的建議，就是一定要學好英文。（圖／國泰金控提供）
▲NBA前球星Tony Parker在知道台灣高中球員林現惟要去美國念書後，也給予他最實際的建議，就是一定要學好英文。（圖／國泰金控提供）

記者黃建霖/新竹報導

由國泰金控與NBA共同舉辦的「2024國泰NBA國際高中邀請賽」，為了讓喜歡NBA的球迷，拉近與球星的距離，本周末特別邀請前聖安東尼奧馬刺球星「法國跑車」Tony Parker以及亞特蘭大老鷹傳奇球員「人類精華片段」Dominique Wilkins來台，今（28）日新竹體育館擠滿相當多人，就為了一睹偶像風采，Parker也熱情地帶動球迷氣氛，要大家舉起馬刺球衣，高喊：「Go Spurs Go！」而在知道台灣高中球員林現惟要去美國念書，Parker也給予他最實際的建議，就是一定要學好英文。

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國泰金控與NBA27日特別舉辦球星見面會活動，吸引近400位球迷到場，高舉海報、球衣與各式各樣的球星周邊小物。Tony Parker與Dominique Wilkins看到球迷的熱情，都深受感動。讓人見識到NBA國際球星的無限魅力。

▲今天Tony Parker參加NBA Cares和國際高中邀請賽活動，下午現身新竹縣體育館，一下車就被球迷擠得水洩不通、要合照和簽名。（圖／記者黃建霖攝）
▲今天Tony Parker參加NBA Cares和國際高中邀請賽活動，下午現身新竹縣體育館，一下車就被球迷擠得水洩不通、要合照和簽名。（圖／記者黃建霖攝）
Tony Parker魅力無法擋　一一幫球迷簽名

今天Paker參加NBA Cares和國際高中邀請賽活動，下午現身新竹縣體育館，一下車就被球迷擠得水洩不通、被要合照和簽名，他大概4點抵達場館，4：10分左右才終於進入球場。今天場館湧進超過4千名球迷，就是想在現場一睹偶像。

今天有很多球迷舉起他昔日在馬刺隊的球衣，甚至有明星賽限量款的球衣，還有球迷直接向Parker示愛，大喊：「我愛你！」，讓Parker聽到後嘴角也浮起了一抹微笑。

事實上馬刺隊在國內球迷基數相當可觀，一點也不遜色於湖人、勇士、火箭這些老牌人氣球隊，馬刺以超群的執行力、戰術素養和團隊合作所著稱，紮實球風也深深吸引著一些深度籃球迷。

今天開賽前Parker和Dominique Wilkins特地致詞給進場看球的觀眾，Wilkins感謝國泰贊助這個活動，而Parker則感謝台灣球迷，也請求觀眾拿起馬刺的球衣，在他數到3時大喊：「Go Spurs Go！」

▲Tony Parker在得知林現惟未來想去美國挑戰時，Parker也強烈建議他「一定要學好英文」。（圖／國泰金控提供）
▲Tony Parker在得知林現惟未來想去美國挑戰時，Parker也強烈建議他「一定要學好英文」。（圖／國泰金控提供）
Parker執教來真的　給予林現惟真切建議

最終這一場比賽Team Parker以71：65擊敗Team Wilkins，台灣松山高中球員林現惟被選為單場MVP，他賽後透露Parker在比賽中鼓勵他一對一單打（1 On 1），與曾經NBA等級的球星這樣互動，讓他受寵若驚。Parker稱讚林現惟身手很好，同時也打得很無私、全能，是很出色的球員。

而光復高中後為林恩宇則笑說，沒想到Parker在比賽中會這麼認真執教，「因為他是前NBA球員嘛，本來以來可能就是來走個過場，沒想到這麼認真，搞不好比我們更想贏。」

而賽後在得知林現惟未來想去美國挑戰時，Parker也強烈建議他「一定要學好英文」，直言在溝通方面都很有用處。而林現惟自己也清楚，他現在已經有在補習英文，個人預計會在今年夏天前往美國，就讀加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）。

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