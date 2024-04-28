花蓮遭爆強硬導向組合屋 林俊憲：不然「祖國的善意」誰來住？
本月3日大地震造成花蓮災情嚴重，民進黨立委沈伯洋日前表示接獲陳情，稱花蓮縣府不僅向災民喊窮，更強硬要將災後重建導向蓋組合屋。對此民進黨立委林俊憲今（28）日指出，當時沒有人知道為什麼，直到昨日中國宣布要捐贈組合屋，認為縣府早就接收到組合屋的消息，送也要有人收，才會逼災民選組合屋，如果都想要鋼筋水泥的重建住宅，「那『祖國的善意』誰來住？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，看到中國要捐花蓮組合屋的消息後，一直覺得哪裡怪怪的，終於聯想起前幾天新聞，提及花蓮縣府不積極向住戶說明，還要求住戶必須先簽署中繼住宅意願調查表，才願意協助進行後續程序，甚至強硬地要將災後重建導向蓋組合屋。
林俊憲說，本月23日新聞提到花蓮縣府一直要災民接受組合屋，當時沒有人知道為什麼，直到昨天中國宣布要捐贈組合屋。認為其中並非巧合，極可能是花蓮縣府早就從私下管道接收到中國要送組合屋的消息，送也要有人收，才會逼災民選組合屋。
林俊憲指出，如果都想要鋼筋水泥的重建住宅，「那『祖國的善意』誰來住？」皇恩浩蕩，豈容草民決定接不接受？「朕要送組合屋，就乖乖給我住進組合屋！」