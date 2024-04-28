台灣高二生世界氣球大賽「鱷魚拿牙刷」奪冠！振奮喊：世界看見了
有才華的台灣青年被世界看到了！全球最大氣球公司Qualatex日前舉辦世界創意氣球大賽，而台灣高中二年級學生顏睿軍也參加了賽事，最終在指定色「仙人掌綠色」氣球項目中，奪得冠軍。事後顏睿軍也開心在D卡、Threads上分享獲得冠軍的喜悅，「我終於為台灣拿到世界冠軍了！」
記者潘毅／綜合報導
美國氣球公司Qualatex過去都會舉辦「指定色氣球創作」比賽，過去因疫情停辦好幾年，2024年終於恢復舉辦，並分為黃綠色、蔓越莓、羊絨白、仙人掌綠4種顏色賽事。
看到比賽復辦消息的顏睿軍也相當振奮，隨即報名參加，並比了3個顏色的賽事，在黃綠色比賽摺了一隻「展翅飛翔的鸚鵡」；仙人掌綠比賽則派出「拿著牙刷的鱷魚」，羊絨白則是一隻可愛的羊駝，此外還有變色龍、螢光綠檯燈等作品。
最終比賽結果在近期公布，顏睿軍最終靠著「拿著牙刷的鱷魚」，獲得仙人掌綠賽事的冠軍，而「展翅飛翔的鸚鵡」也獲得黃綠色比賽第三名殊榮。顏睿軍也感動表示，「相隔四年，台灣再次奪得冠軍，我終於為台灣拿到世界冠軍了！最後感謝一路上默默支持我的朋友們，未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」。
不少網友看完顏睿軍精緻的得獎作品後，也紛紛獻上祝福與鼓勵「 鱷魚真的好可愛啊」、「努力堅持在做一件事的人，都在閃閃發光」、「氣球居然能做到這種程度嗎？真的神乎其技，恭喜你」、「中間要歷經多少困難才能走到這一步，為您喝采」。