Toyz入獄前最後直播！憔悴苦笑「和你們道別」 自爆怕拖累另一半
滋事型網紅Toyz（劉偉健）日前確定遭到最高法院駁回上訴，並依毒品罪判處4年2月有期徒刑。今（28）日晚間Toyz如期開播，也是他入獄前最後一次與大家見面，除了擔心媽媽以外，Toyz還意外說出擔心另一半，直呼：「很怕拖累她！」
記者詹鎰睿／綜合報導
Toyz稍早在直播平台露面，只見他故作鎮定，不斷苦笑，但面容還是有些憔悴，他說今天的「小劉會客室」沒有人比他自己更適合當來賓，算是跟各位觀眾辦個道別會。雖然什麼時候坐牢？什麼時候會被遣返？Toyz完全不知情，「但對我來說已經不重要了！」只覺得這個消息來得太突然，「我是震驚的！」而且還是透過記者瘋狂傳訊息才知道出事。
Toyz強調，他不怕進去後的日子，反而比較憂心進去之後，在外面的親人、朋友、事業會變得如何，像是與他相依為命的媽媽，還有另外一半，「我不是怕分開什麼的，我是覺得會拖累她。」、「我也擔心我爸，都70幾歲了，可能我在裡面，差不多就走了，雖然關係不是很好，但我還是會後悔」，面對網友追問另一半是誰？Toyz則說一切都不重要了，不願透露太多細節。
最後Toyz坦言，他在這兩年多的時間完成了許多想做的事，也學到了很多東西，花了很多時間認識自我，回憶犯錯那天，Toyz直呼：「要是當天沒有搞這些有的沒的，那現在就不會面對這樣的問題了。」字句間都透露出後悔的心情，在剩餘的時間，他最想陪陪家人，與朋友們句句互相道別。
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