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「湯姆貓與傑利鼠」真實版上演！超甜蜜日常曝光：互相親親幫舔毛

▲「湯姆貓與傑利鼠」真實版上演，劇情卻不像動畫般整天雞飛狗跳！（圖／取自Tiktok@barsakuzya）
▲「湯姆貓與傑利鼠」真實版上演，劇情卻不像動畫般整天雞飛狗跳！（圖／取自Tiktok@barsakuzya）

記者潘毅／綜合報導

「湯姆貓與傑利鼠」真實版上演，劇情卻大不相同！俄羅斯一位飼主在家中分別養了貓咪與老鼠，沒想到一貓一鼠相處的模式完全不像「世仇」，反而更像是感情融洽的家人，超甜蜜日常影片曝光後，也吸引無數粉絲關注。

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俄國網友伊琳娜（Irina Kamenskaya）時常在Tiktok上分享家中寵物的日常生活，但仔細一看，發現主角竟然是貓咪與老鼠，而且牠們居然能感情融洽地貼一起，貓咪還會幫老鼠舔毛，老鼠也會靠近貓咪身體親親，超甜蜜相處模式就像是親生家人。

這樣的畫面直接打破了人類的刻板印象，大家從小看著「湯姆貓與傑利鼠」長大，認為貓與鼠就是天敵，貓抓老鼠更是天經地義的模式。因此也讓不少網友害怕表示，貓咪或許只是把老鼠當成玩具，等到時機成熟就會咬死牠。

對此，伊琳娜則解釋，其實影片中的貓咪珀賽亞（Perseya），是從幼貓時期就被自己收養，但伊琳娜當時家中已經飼養了好幾隻老鼠，再加上珀賽亞的貓媽是抓鼠達人，因此身邊親友都擔憂珀賽亞會遺傳這個優勢，把老鼠們通通弄死。

不過珀賽亞來到伊琳娜家中時，已經在家的老貓巴拉薩（Barsa）卻釋放出敵意，只要珀賽亞靠近，就會發出哈氣、嘶吼聲，讓珀賽亞只能在家中各個小角落暫時待著。而當時伊琳娜飼養的老鼠庫茲亞 （Kuzya）卻不排斥珀賽亞，一貓一鼠在家中形影不離，培養出好感情。

▲老鼠菲爾與貓咪珀賽亞的甜蜜日常。（圖／取自Tiktok@barsakuzya）
▲老鼠菲爾與貓咪珀賽亞的甜蜜日常。（圖／取自Tiktok@barsakuzya）
但好景不常，庫茲亞 （Kuzya）在珀賽亞來到家中一個月後，就壽終正寢離世。也讓珀賽亞再次感受到孤獨，到了2022年1月份，伊琳娜決定又帶回一隻名為「菲爾」（Filya）的老鼠，沒想到珀賽亞看到菲爾之後，沒有出現貓對老鼠的敵意，成為了如同前輩一般的存在，伊琳娜在家時，也會讓菲爾出籠與珀賽亞玩耍。

直到有一天，伊琳娜出門上班卻忘記鎖上鼠籠，菲爾趁機逃了出來，等到伊琳娜想起後急忙回家時，卻發現菲爾與珀賽亞正享受著甜蜜的時光，另一隻貓咪巴拉薩也對菲爾沒有任何敵意，貓鼠同住的驚奇和諧畫面讓人感到驚奇。

▲珀賽亞幫菲爾舔毛。（圖／取自Tiktok@barsakuzya）
▲珀賽亞幫菲爾舔毛。（圖／取自Tiktok@barsakuzya）
就是從這天開始，伊琳娜開始天天上傳老鼠菲爾與貓咪珀賽亞的甜蜜日常，菲爾會在珀賽亞身上到處亂爬，抱著牠的手，而珀賽亞也會幫菲爾舔舔頭毛，相親相愛的生活著。

這樣驚奇的畫面曝光後，也讓伊琳娜的Tiktok累積超過20萬名粉絲追蹤，每天都在欣賞這個與「湯姆貓與傑利鼠」完全不同的真實版劇情。

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