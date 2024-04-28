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傳超哥有交代監獄「好好照顧你」！Toyz嘻皮笑臉反擊了：聽聽就好

▲有網友爆料超哥（左）有交代監獄裡面的人要好好照顧Toyz，而Toyz則反嗆：「拜託弄死我！」認為對方沒有那麼厲害，要大家聽聽就好。（圖／翻攝自「超派人生Superpie」YT、Toyz 浪Live頻道）
▲有網友爆料超哥（左）有交代監獄裡面的人要好好照顧Toyz，而Toyz則反嗆：「拜託弄死我！」認為對方沒有那麼厲害，要大家聽聽就好。（圖／翻攝自「超派人生Superpie」YT、Toyz 浪Live頻道）

記者詹鎰睿／綜合報導

滋事型網紅Toyz（劉偉健）確定入獄，被依毒品罪判處4年2個月的有期徒刑。今（29）日晚間Toyz也準時開播，分享目前心情與近況，聊到外界傳聞曾和他結下梁子的超哥，已經交代監獄裡面的朋友好好照顧Toyz一事，Toyz則語帶嘲諷地回應：「這種事聽聽就好！」

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Toyz在直播中表示，他會在坐牢之前拍影片交代後事，更笑稱已經寫好遺書，雖然不害怕進去的日子，反而比較擔心外面的一切，包含團隊、經紀公司、飲料店、生意的夥伴等等，希望在剩下的時間內交代完成，還能與家人、朋友，甚至是另一半好好道別。

▲Toyz入獄前直播。（圖/Toyz 浪Live頻道）
▲Toyz表示，超哥說會在監獄裡面請人好好照顧他一事，聽聽就好。（圖／Toyz 浪Live頻道）
聊到過去的仇人統神、館長、超哥等等，Toyz直呼：「我想那些本來跟我有仇的人，現在應該都是笑嘻嘻的，但我現在也無所謂，已經夠了，至少讓我覺得這兩年沒有白活。」不過見到網友留言，「超哥有交代裡面的照顧你嗎？」Toyz則笑笑回應：「這個小超說我進去要弄我，拜託弄死我好嗎？那我就不用被關了。」

接著Toyz繼續嘲諷超哥，「而且這個人真的如他所說那麼厲害，那我在跟他搞完這齣（指醋飯事件），那他怎沒讓我死，所以這種事情聽聽就好。」他笑說，自己從來沒擔心過坐牢後會被處理的問題，「說白一點，真的打得過我嗎？我不相信，我有底子嘛，練過拳的進去有幾個呢？我不相信，打架這種事講究的就是一個狠。」至於會和超哥和解嗎？Toyz堅定表示自己不會撤告，而且還要趁這段時間多告幾個人，屆時入獄後還可以出來放風，與外界聯繫。

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