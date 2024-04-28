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與台斷交等嘸中國金援！諾魯改和韓國三星合作挖鳥糞

▲與台灣斷交的諾魯多位官員會晤三星高官。（圖／取自諾魯政府臉書）
▲與台灣斷交的諾魯多位官員會晤三星高官。（圖／取自諾魯政府臉書）

國際中心楊智傑／綜合報導

南太平洋島國諾魯和中美洲國家宏都拉斯與台灣斷交，轉與北京建交後，皆未能順利取得金援拓展經濟，轉向與韓國尋求貿易合作。日前諾魯官員特地前往三星在越南的辦公室，與三星在當地的高層碰面，盼能與該公司合作出口鳥糞堆積而成的磷酸鹽。

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諾魯前總統、現任國會議長史蒂芬（Marcus Stephen）、資訊通訊部長柏尼克（Shadlog Bernicke）及教育部次長達吉雅各（Isabella Dageago）日前訪問三星在越南的工廠，並和三星區域總裁Rokhun Lee、三星物產（C &T 泰國）高管Sophie Lee及三星物產（C & T 澳洲）高管Brandon Park會面。

諾魯在官方臉書粉專表示，這是諾魯官員首次和三星區域總部高管會面，雙方討論重點包含尋求向越南出口諾魯磷礦的可能以及與專門開採磷酸鹽的諾魯國企「RONPHOS」合作，盼三星能在與RONPHOS的業務合作與夥伴關係有更進一步發展。

曾與台灣斷交的宏都拉斯近期也面臨類似情況，當地媒體稱原先台灣是宏國白蝦的主要出口地，但宏都拉斯轉和中國建交後，有6成發展不錯的養殖場，如今因失去外銷市場關門大吉，如今只好轉向韓國，盼能重啟2021年與韓國簽署的貿易。

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