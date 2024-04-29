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大谷翔平前隊友上澤直之上大聯盟！開季前轉戰紅襪　可望立即出賽

▲日職日本火腿王牌上澤直之，在休賽季透過入札挑戰大聯盟，與坦帕灣光芒簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，但又被交易到紅襪。（圖／取自社媒X）
▲日職日本火腿王牌上澤直之，在休賽季透過入札挑戰大聯盟，與坦帕灣光芒簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，但又被交易到紅襪。（圖／取自社媒X）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平前隊友，日職日本火腿隊王牌上澤直之，在休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，28日深夜收到指令，從波士頓紅襪3A先發馬上直奔大聯盟，他也在紅襪隊指定讓渡（DFA)Joely Rodriguez後，有望在紅襪今（29）日出戰芝加哥小熊隊之戰登板。上澤直之今年原本受邀參加坦帕灣光芒隊春訓，他先簽下小聯盟約，等待機會，不過在球季開始前被交易，他從3A開季，出賽3場，2勝1敗，防禦率4.80，表現優異。

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上澤直之是王柏融、大谷翔平、陽岱鋼等好手的前隊友，在火腿是王牌一般的存在，但他選擇挑戰美職，火腿隊也樂觀其成。不過上澤在春訓似乎無法習慣投球時鐘等狀況，出賽4場出賽有2場先發，投9.2局就被狂敲15支安打，其中含3發全壘打，狂失14分，防禦率高達13.03，馬上就被認為「無法使用」。

在3月光芒便選擇將上澤直之交易到紅襪換取現金，但紅襪讓他從3A開季，上澤在3A的3場先發，合計共投15局送出17K，防禦率4.80、拿下2勝1敗，在當地時間4月21日的先發，他對光芒3A主投5局僅被打5支安打失掉1分，送出7K、1保送奪勝。

紅襪隊開季前投手Lucas Giolito因傷脫離戰線，Nick Pivetta也受傷，加上Garrett Whitlock、Brayan Bello等先發都出狀況，上澤直之反而成為有用的戰將。

▲日職日本火腿王牌投手上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）
▲日職日本火腿王牌投手上澤直之透過入札制度挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）
上澤直之在日職9年，出賽173場，共累積70勝62敗，防禦率3.19，他不是普通的速球派投手，但擁有直球、滑球、卡特、變速球、指叉球、曲球、二縫線速球等多種球種，更重要的是，他的球轉速為2600轉，平均日職投手為2200轉，他最快可達到2800轉，最快球速152公里。

上澤直之小檔案：

出生日期：1994年02月06日（30歲）

身高體重：187公分　89公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手（上肩投球）

最快球速：152 km/h

擅長球路：滑球、指叉球、曲球、切球

出生地點：日本千葉縣松戶市

最高學歷：日本專修大學松戶高等學校

職棒選秀：2011年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第六指名

經歷：

松戶市立第一中學校

專修大學松戶高等學校

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2014年～2023年）

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟，2024年～）

（以上資料來源：台灣棒球維基館

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