大谷翔平前隊友上澤直之上大聯盟！開季前轉戰紅襪　可望立即出賽

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在3月光芒便選擇將上澤直之交易到紅襪換取現金，但紅襪讓他從3A開季，上澤在3A的3場先發，合計共投15局送出17K，防禦率4.80、拿下2勝1敗，在當地時間4月21日的先發，他對光芒3A主投5局僅被打5支安打失掉1分，送出7K、1保送奪勝。
紅襪隊開季前投手Lucas Giolito因傷脫離戰線，Nick Pivetta也受傷，加上Garrett Whitlock、Brayan Bello等先發都出狀況，上澤直之反而成為有用的戰將。
上澤直之在日職9年，出賽173場，共累積70勝62敗，防禦率3.19，他不是普通的速球派投手，但擁有直球、滑球、卡特、變速球、指叉球、曲球、二縫線速球等多種球種，更重要的是，他的球轉速為2600轉，平均日職投手為2200轉，他最快可達到2800轉，最快球速152公里。
上澤直之小檔案：
出生日期：1994年02月06日（30歲）
身高體重：187公分 89公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手（上肩投球）
最快球速：152 km/h
擅長球路：滑球、指叉球、曲球、切球
出生地點：日本千葉縣松戶市
最高學歷：日本專修大學松戶高等學校
職棒選秀：2011年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第六指名
經歷：
松戶市立第一中學校
專修大學松戶高等學校
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2014年～2023年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟，2024年～）
（以上資料來源：台灣棒球維基館）