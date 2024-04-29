Toyz入獄倒數「會先寫好遺書」！收通知陪媽落淚　仍堅持提告超哥

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Toyz在得知三審駁回的消息之後，28日晚間首度露面開直播，收起過往嬉鬧的氛圍，Toyz坦言：「我自己花了一天的時間消化這件事，因為原本以為七八月才會被駁回，與我的預期有出入，可以說是這陣子最黑暗的一天」。
Toyz提到「現在一切變成未知數，沒有確切的答案，一眨眼完成很多事情，時間也過得很快，即將要面對，可能會在裡面一陣子，就當作去當兵，這種感受不是說你想擁抱這種情緒就可以擁抱，我個人覺得我已經很堅強，但很多事情還是要交代，親人朋友、老婆都要去交接道別，現在狀態是故作鎮定、強顏歡笑」。
會先寫好遺書！Toyz收入獄通知「陪媽媽一同落淚」
Toyz提到「當我進去了，擔心的第一個就是我的媽媽，她一輩子就是小女人，跟我爸關係也不大好，她也無依無靠，跟她相依為命的兒子要離開她一陣子，我收到消息時也沒有哭，但唯一有掉淚的時候，就是媽媽聽到消息在落淚，我也陪著她一起哭。
「我不知道未來會發生什麼事情，也會先把遺書寫好」Toyz說：「除了老媽之外，還有另外一半，我不願意講太多，我甚至不希望拖累別人；最後就是我爸也已經70幾歲，如果我在服刑期間他就走了，到時候我應該也會非常後悔，現階段的我只想陪伴家人，如果未來我人不見了，大家再幫我照顧一下外面的親朋好友以及另一半」他也感嘆的說：「如果不是我自己犯錯，也不需要面對這些」。
入獄仍堅持提告超哥！不願和解原因曝光
直播有觀眾也問到「要入獄了會跟超哥和解嗎？」Toyz則強調：「當然繼續告，我這段時間多告幾個人，偶爾就可以出來放風，那也是跟外界接觸的管道，怎麼可能撤告，我也不缺他的錢，我那時說就捐一億，他不接受，那可能也沒多有錢，可能也是裝的，手錶可能也是假的，錢可能是他爸的，不然比輸贏我也可以接受」。
有觀眾也提問「是否擔心進去監獄被處理？」Toyz也說：「我想那些...本來跟我有仇的人，現在一定笑嘻嘻」接著點名過去跟自己結下樑子的超哥「阿超，這個說進去要弄死我，無所謂了，這些人怎麼講怎麼說，笑一笑，我倒從來沒擔心進去關會被處理。」