交友軟體遇已婚渣男！妹子氣炸蒐證告上法院 一審勝訴獲賠20萬
新竹一名正妹小美（化名），透過交友軟體認識了一名黃姓男子，雙方相約見面後，聊天十分愉快，男方也主動積極的追求，2人因此進一步交往，豈料就在發生關係之後，小美赫然發現黃男竟是已婚男子，身心大受打擊，氣的蒐證一狀告上法院。案經新竹地院審理，法官認為，黃男隱瞞已婚事實與小美交往，期間也沒有如實告知婚姻狀況，讓小美身心受創必須就醫，判黃男須賠償20萬元，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，小美透過交友軟體認識黃男，她見男方積極追求，且外型是自己喜歡的類型，加上雙方聊天過程十分愉快，讓小美因此答應與對方交往。期間，黃男還拍下身分證背面照片，顯示「配偶欄空白」，讓小美以為對方也是單身未婚，遂與對方甜蜜交往。豈料2人發生關係後，小美意外發現黃男已婚，讓她大受打擊，身心狀況出問題因此需要就醫，小美不甘遭欺騙，氣得蒐集證據告上法院，要求精神賠償50萬元。
新竹地院審理後，法官認為，黃男於2021年就已結婚，跟小美交往期間婚姻關係仍舊存續，卻隱瞞事實未告知女方，導致小美身心大受打擊，因此判黃男須賠20萬元，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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