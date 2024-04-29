「爆買」已過時！中國人在日本「爆入學」　東京這區已成新中國城

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報導指出，隨著當地中國人口增加，竹之塚正急速成為「唐人街」。超市老闆李春亮透露，就是因為中國的客人很多才會決定開店，「大約有7成都是中國人，日本客人只佔了30%。」
房屋租金便宜是使得竹之塚中國人口急速增加的原因之一。竹之塚的平均房屋租金約5萬8000日圓（約台幣1萬1537元），比起東京都心便宜許多。也有許多中國民眾因為早已有親戚朋友居住在竹之塚，所以也選擇同樣地方居住，讓住在竹之塚的中國人數漸漸增加。
有住在竹之塚的中國民眾就表示，「住在這邊還蠻安心的，因為這裡很多中國人，即使我不會日文，不管去哪邊用中文也能通。」
除了足立區竹之塚之外，東京文京區也成為了中國民眾的聚集處。
為了要給孩子良好的教育環境，知名文教區文京區吸引了移居日本的中國民眾目光。在中國社群平台上還能看到有網友表示一定要讓小孩在文京區的「3S1K」入學。「3S1K」是該區的4間學力水準高的公立名校，包括區立的誠之小學、窪町小學、昭和小學與千駄木小學。
報導表示，現在中國民眾之間出現了尋求高品質教育環境、讓小孩進入日本學校的「爆入學」趨勢，而非尋求低價的「爆買」。
文京區教育委員會採訪團隊的採訪時透露，區內公立小學在這5年間，外國籍兒童增加一倍，達到389人，當中甚至還有一句日文都不會說的外國小孩。
以中國人為服務客群的不動產仲介公司也表示，重視孩子教育環境的中國民眾前來諮詢的案件也在增加，「有九成客人是中國人，每個月大約有30組。」
不動產仲介公司Worth Land負責人杉原尋海表示，中國客人為了讓小孩進入某所公立小學，甚至會指定地址是「幾丁目到幾丁目」的物件，否則就不買了。
帶小孩來日本唸書的中國夫婦表示，中國的補習、作業太多，沒時間玩，從小學一路補到中學。日本的環境比較適合孩子、沒有負擔。