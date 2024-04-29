遊客素質越低擋越高？「超限旅遊」不僅擾富士山　這景點也設柵欄

「爆買」已過時！中國人在日本「爆入學」　東京這區已成新中國城

▲「文京區」是東京都內23區最主要的文教區。圖為位於文京區的東京大學。（圖／美聯社／達志影像）
▲「文京區」是東京都內23區最主要的文教區。圖為位於文京區的東京大學。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發之前，常常傳出中國人在日本「爆買」的「事蹟」。不過如今旅居日本的中國人更增加情況下，不少中國父母紛紛將小孩送進文京區的小學「爆入學」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《全日本新聞網》報導，目前在日本東京的中國人口急速增加，來到位於東京足立區的竹之塚（竹ノ塚），可以看到街上有許多以中文書寫、甚至一個日文字都沒有的商店招牌；進入超市後，甚至能聽到超市老闆與客人快速地用中文進行交談，讓人很難相信此刻正身處日本。

報導指出，隨著當地中國人口增加，竹之塚正急速成為「唐人街」。超市老闆李春亮透露，就是因為中國的客人很多才會決定開店，「大約有7成都是中國人，日本客人只佔了30%。」

房屋租金便宜是使得竹之塚中國人口急速增加的原因之一。竹之塚的平均房屋租金約5萬8000日圓（約台幣1萬1537元），比起東京都心便宜許多。也有許多中國民眾因為早已有親戚朋友居住在竹之塚，所以也選擇同樣地方居住，讓住在竹之塚的中國人數漸漸增加。

有住在竹之塚的中國民眾就表示，「住在這邊還蠻安心的，因為這裡很多中國人，即使我不會日文，不管去哪邊用中文也能通。」

除了足立區竹之塚之外，東京文京區也成為了中國民眾的聚集處。

為了要給孩子良好的教育環境，知名文教區文京區吸引了移居日本的中國民眾目光。在中國社群平台上還能看到有網友表示一定要讓小孩在文京區的「3S1K」入學。「3S1K」是該區的4間學力水準高的公立名校，包括區立的誠之小學、窪町小學、昭和小學與千駄木小學。

報導表示，現在中國民眾之間出現了尋求高品質教育環境、讓小孩進入日本學校的「爆入學」趨勢，而非尋求低價的「爆買」。

文京區教育委員會採訪團隊的採訪時透露，區內公立小學在這5年間，外國籍兒童增加一倍，達到389人，當中甚至還有一句日文都不會說的外國小孩。

以中國人為服務客群的不動產仲介公司也表示，重視孩子教育環境的中國民眾前來諮詢的案件也在增加，「有九成客人是中國人，每個月大約有30組。」

不動產仲介公司Worth Land負責人杉原尋海表示，中國客人為了讓小孩進入某所公立小學，甚至會指定地址是「幾丁目到幾丁目」的物件，否則就不買了。

帶小孩來日本唸書的中國夫婦表示，中國的補習、作業太多，沒時間玩，從小學一路補到中學。日本的環境比較適合孩子、沒有負擔。


台積電成就職熱門！半導體熱潮襲日　東大教授：學生也可考慮這家

日圓貶破158！日人黃金週出國「省錢作戰」　「自備白米」減開銷

櫻花釀禍？日本知名賞櫻景點現大量魚屍　居民怕：擔心有毒物流入

北海道恐變空城！日本30年內生育年齡女性減半　4成城鎮恐消失

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生